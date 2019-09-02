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美網／詹家姐妹吞蛋遭逆轉淘汰　32強惜敗止步

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▲▼ 美網詹詠然詹皓晴女雙首輪過關 。（圖／翻攝詹詠然臉書粉專）

▲詹詠然和詹皓晴止步32強。（圖／翻攝詹詠然臉書粉專）

記者林育正／綜合報導

「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴在台灣時間2日的美網雙賽事，以6比3、0比6、3比6遭到俄羅斯的帕夫柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）和拉脫維亞的瑟瓦斯托娃（Anastasija Sevastova），最終止步32強。

首盤雖然出現3次雙發失誤，第一局就被破發，但隨著比賽進行詹家姐妹一度連續打破對手3個發球局，先以6比3先馳得點。不過來到第二盤，兩人更出現4次雙誤，而且對手一發得分率高達100%，反觀詹家姐妹僅有40%，二發得分率更低到30%，還出現多達13次非受迫性失誤，整盤3個發球局全部失守，0比6苦吞貝果遭追平。

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比賽進入決勝盤，詹家姐妹第二局被破發，隨後陷入0比3落後的危機，但在第五局回破追到2比3。眼看只要保住下一個發球局就能追平，結果又被破發來到2比4。隨後雖然逃掉一個賽末點，最終6比3、0比6、3比6吞敗止步。

詹家姐妹結束今年4個大滿貫，美網和法網都止步32強，成績最佳的是澳網8強，溫網也有16強的成績。雖然去年美網姐妹倆沒有合作，但也都在32強落敗，連續兩年無法挺進16強。

混雙方面，詹詠然和多迪格(Ivan Dodig)以6比1、6比1擊敗羅馬尼亞的奧拉魯（Raluca Olaru），和克羅埃西亞的司庫葛(Franko Skugor)晉級8強。

關鍵字： 美網詹詠然詹皓晴
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