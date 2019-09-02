韋蘭德生涯第3場無安打比賽　大聯盟史上第6人

▲韋蘭德（Justin Verlander）無安打。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

休士頓太空人隊王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）在2日（台北時間）面對藍鳥隊，投出9局無安打比賽，生涯第3場無安打，大聯盟史上第6位至少有3場無安打比賽的投手。

韋蘭德完投9局只有面對28人次，用了120球，沒有被安打，有14次三振，只有在1局下一出局後投出1次保送上壘。太空人在9局上靠托羅（Abraham Toro）2分砲，以2比0擊敗藍鳥。

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這是韋蘭德生涯第3場無安打比賽，他在2007年6月12日對釀酒人投出生涯第1次無安打比賽，2011年5月7日對藍鳥隊投出生涯第2場無安打比賽。

▲韋蘭德（Justin Verlander）無安打。（圖／達志影像／美聯社）

韋蘭德是史上第6位至少有3次無安打的投手，也是繼喬斯(Addie Joss)、林瑟康（Tim Lincecum）之後，史上第3位二度對同一支球隊投出無安打的球員。

他表示，如果說自己不知道誰投出3次無安打比賽，就是在說謊，他們很多是自己的偶像，「這是一個特殊的時刻，很高興跟隊友一起慶祝。」

▲韋蘭德（Justin Verlander）無安打。（圖／達志影像／美聯社）

「這是一個讓人難以置信的時 ，可以跟隊友一起慶祝，除了世界大賽、冠軍之後，讓大家一起享受這個快樂。」韋蘭德說。

當無安打接近時，都不能說出來，韋蘭德說：「我已經有很多次接近第3場無安打的比賽，但都沒有發生，只有今天晚上托羅的全壘打，才能完成最後的出局數。比賽進行中，只希望這是一場比賽，出局、出局、出局，投球、投球、投球，數後讓我們一起慶祝。」

▲韋蘭德（Justin Verlander）無安打。（圖／達志影像／美聯社）