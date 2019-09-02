運動雲

>

張育成3次得點圈無安打　印地安人遭光芒橫掃失外卡

ETtoday運動雲

▲克里夫蘭印地安人隊張育成。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里夫蘭印地安人隊張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

美國職棒印地安人隊2日（台北時間）凌晨1點出戰光芒，內野手張育成擔任先發9棒三壘手，結果3打數沒有安打，都是在點圈有人時打擊，都未能安打建功，1次三振、還有1次保送，印地安人以2比8輸球，3連敗遭到光芒橫掃。

張育成2日在對光芒3連戰最後一戰，再度先發9棒三壘手，連續5場比賽先發了，3打數無安打，目前打擊率2成08。8月26日重返大聯盟之後，7場出賽20打數5支安打，打擊率2成5。

請繼續往下閱讀...

由於印地安人3連敗給光芒，印地安人失去外卡領先位置，反讓光芒躍居外卡第一，領先印地安人2場勝差。

光芒在1局下一出局美杜斯（Austin Meadows）打出左外野二壘安打，潘恩（Tommy Pham）保送上壘，崔志萬二壘平飛球被美技接殺，溫德（Joey Wendle）打出中外野安打，中外野手長傳回本壘卻打中二壘審，光芒回來攻下1分。

印地安人在2局上一出局佛里曼（Mike Freeman）一壘安打，雷耶斯（Franmil Reyes）被保送，鮑爾斯（Jake Bauers）打出跳過中外野全壘打牆的場地二壘安打，攻進1分扳平，二、三壘有人二出局後張育成遭三振。

4局上印地安人佛里曼被保送，二出局普拉威基(Kevin Plawecki)安打攻占一、二壘有人，張育成2好球之後，打出右外野深遠飛球被接殺。

光芒在4局下二出局後，洛伊（Nate Lowe）打出中外野2分全壘打超前比數。5局下利用3支安打串連攻下1分。

張育成在7局上無人出局被保送，接下來隊友都是飛球出局，再來是三振。

印地安人卡拉斯柯(Carlos Carrasco)戰勝血癌，5月31日之後，隔了3個月之後重回投手丘，球迷及光芒球員都出來致敬，7局下二出局後先被潘恩打出左外野安打，再被達諾（Travis d'Arnaud）安打失1分。

8局上印地安人普伊格（Yasiel Puig）及佛里曼連續安打，一出局一、三壘有人時鮑爾斯高飛犧牲打追回1分，艾倫（Greg Allen）被觸身球占一、二壘，張育成打到游擊滾地球出局。

光芒在8局下一出局後連續打出5支安打，再攻得3分，把分數拉開。

關鍵字： 張育成
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

推薦閱讀

快訊／宣布不參加東京奧運！莊智淵深夜400字吐心聲：不再參加代表隊…

張育成再度先發9棒戰光芒　連續5場先發出賽

U18世界盃／推測奧川恭伸對中華隊　打線要找突破點

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

U18世界盃／鄭宗哲死而復生扭轉氣勢　教頭：很關鍵！

世籃賽／米歇爾、華克雙衛出擊　美夢幻隊首戰21分大勝

李宗盛獻唱「無價」唱哭球迷　 最後的阿迷趴經典永存

U18世界盃／大聯盟球探聚焦陳柏毓　日、韓記者也關注

U18世界盃／被日本16分打爆　中斷美國跨屆18連勝

世籃賽／不到16分鐘就下班　字母哥領軍痛宰蒙特內哥羅

熱門新聞

快訊／宣布不參加東京奧運！莊智淵深夜400字吐心聲：不再參加代表隊…

張育成再度先發9棒戰光芒　連續5場先發出賽

U18世界盃／推測奧川恭伸對中華隊　打線要找突破點

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

U18世界盃／鄭宗哲死而復生扭轉氣勢　教頭：很關鍵！

世籃賽／米歇爾、華克雙衛出擊　美夢幻隊首戰21分大勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1韋蘭德第3場無安打　大聯盟史上第6人

2張育成無安打　印地安人遭光芒橫掃

3八村壘抱病上陣　日本男籃危機

4張育成7上被保送　隊友不給力沒推進

5二、三壘有人　張育成被三振

熱門新聞

1即／宣布不參加東奧！莊智淵深夜400字吐心聲

2張育成9棒戰光芒　連續5場先發出賽

3U18教頭推測奧川恭伸對中華隊

4統一註銷陳傑憲　古林睿煬準備上一軍

5鄭宗哲死而復生關鍵　扭轉中華氣勢

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366