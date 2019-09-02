張育成3次得點圈無安打　印地安人遭光芒橫掃失外卡

▲克里夫蘭印地安人隊張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

美國職棒印地安人隊2日（台北時間）凌晨1點出戰光芒，內野手張育成擔任先發9棒三壘手，結果3打數沒有安打，都是在點圈有人時打擊，都未能安打建功，1次三振、還有1次保送，印地安人以2比8輸球，3連敗遭到光芒橫掃。

張育成2日在對光芒3連戰最後一戰，再度先發9棒三壘手，連續5場比賽先發了，3打數無安打，目前打擊率2成08。8月26日重返大聯盟之後，7場出賽20打數5支安打，打擊率2成5。

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由於印地安人3連敗給光芒，印地安人失去外卡領先位置，反讓光芒躍居外卡第一，領先印地安人2場勝差。

光芒在1局下一出局美杜斯（Austin Meadows）打出左外野二壘安打，潘恩（Tommy Pham）保送上壘，崔志萬二壘平飛球被美技接殺，溫德（Joey Wendle）打出中外野安打，中外野手長傳回本壘卻打中二壘審，光芒回來攻下1分。

印地安人在2局上一出局佛里曼（Mike Freeman）一壘安打，雷耶斯（Franmil Reyes）被保送，鮑爾斯（Jake Bauers）打出跳過中外野全壘打牆的場地二壘安打，攻進1分扳平，二、三壘有人二出局後張育成遭三振。

4局上印地安人佛里曼被保送，二出局普拉威基(Kevin Plawecki)安打攻占一、二壘有人，張育成2好球之後，打出右外野深遠飛球被接殺。

光芒在4局下二出局後，洛伊（Nate Lowe）打出中外野2分全壘打超前比數。5局下利用3支安打串連攻下1分。

張育成在7局上無人出局被保送，接下來隊友都是飛球出局，再來是三振。

印地安人卡拉斯柯(Carlos Carrasco)戰勝血癌，5月31日之後，隔了3個月之後重回投手丘，球迷及光芒球員都出來致敬，7局下二出局後先被潘恩打出左外野安打，再被達諾（Travis d'Arnaud）安打失1分。

8局上印地安人普伊格（Yasiel Puig）及佛里曼連續安打，一出局一、三壘有人時鮑爾斯高飛犧牲打追回1分，艾倫（Greg Allen）被觸身球占一、二壘，張育成打到游擊滾地球出局。

光芒在8局下一出局後連續打出5支安打，再攻得3分，把分數拉開。