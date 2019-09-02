張育成7局上被保送　隊友不給力沒有推進

▲克里夫蘭印地安人隊張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

美國職棒印地安人隊2日（台北時間）凌晨1點出戰光芒，內野手張育成擔任先發9棒三壘手，連續5場比賽先發出賽，2局上二出局二、三壘有人打擊被三振，4局二出局一、二壘有人中外野飛球出局。7局上首位上場被保送。

張育成在1日對戰光芒隊，4打數有1支安打，在8局上敲出安打，並且回到本壘得分，個人生涯第5支安打、第3得分。2日對光芒3連戰最後一戰，再度先發9棒三壘手，連續5場比賽先發了，目前打擊率2成38。

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光芒在1局下一出局美杜斯（Austin Meadows）打出左外野二壘安打，潘恩（Tommy Pham）保送上壘，崔志萬二壘平飛球被美技接殺，溫德（Joey Wendle）打出中外野安打，中外野手長傳回本壘卻打中二壘審，光芒回來攻下1分。

印地安人在2局上一出局佛里曼（Mike Freeman）一壘安打，雷耶斯（Franmil Reyes）被保送，鮑爾斯（Jake Bauers）打出跳過中外野全壘打牆的場地二壘安打，攻進1分扳平，二、三壘有人二出局後張育成遭三振。

4局上印地安人佛里曼被保送，二出局普拉威基(Kevin Plawecki)安打攻占一、二壘有人，張育成2好球之後，打出右外野深遠飛球被接殺。

光芒在4局下二出局後，洛伊（Nate Lowe）打出中外野2分全壘打超前比數。5局下利用3支安打串連攻下1分。

張育成在7局上無人出局被保送，接下來隊友都是飛球出局，再來是三振。