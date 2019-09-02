世籃賽／不到16分鐘就下班　字母哥領軍痛宰蒙特內哥羅

▲世界盃男籃賽首戰，希臘靠著字母哥安戴托昆波領軍大勝。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

全場僅出賽15分56秒就拿下10分、8籃板、2抄截、1阻攻，新科NBA年度MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)僅用兩節不到時間，就搞定世界盃男籃賽初登場首戰，希臘男籃在字母哥強勢領軍下，最終以85比60痛宰蒙特內哥羅，強勢旗開得勝。

身為2018-19賽季NBA例行賽MVP，安戴托昆波此次披上希臘國家隊戰袍出擊，也讓希臘隊成為世籃賽觀戰重點，他個人甚至也成為此次賽事最耀眼球星代表。

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希臘男籃1日首戰面對同樣擁有NBA明星長人弗塞維奇(Nikola Vucevic)在陣的蒙特內哥羅，開賽安戴托昆波就展現霸氣，首節一次快攻切入爆扣震撼全場，也讓希臘一路取得領先優勢。

反觀蒙特內哥羅，前兩節進攻完全當機，上半場團隊僅拿16分進帳，也讓比賽早早定調，字母哥全場僅打15分56秒就「打卡下班」，最終希臘就以25分之差大勝。

安戴托昆波全場拿下10分、8籃板、2抄截、1阻攻，老將普林泰齊斯(Georgios Printezis)拿下全隊最高16分。

慘敗輸球的蒙特內哥羅方面，弗塞維奇拿下12分、3籃板、2抄截，已經是全隊最佳表現。

▲字母哥在世界盃男籃賽首戰僅打16分鐘不到就下班。（圖／CFP）