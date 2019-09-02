運動雲

>

世籃賽／不到16分鐘就下班　字母哥領軍痛宰蒙特內哥羅

ETtoday運動雲

▲世界盃男籃賽，希臘字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）

▲世界盃男籃賽首戰，希臘靠著字母哥安戴托昆波領軍大勝。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

全場僅出賽15分56秒就拿下10分、8籃板、2抄截、1阻攻，新科NBA年度MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)僅用兩節不到時間，就搞定世界盃男籃賽初登場首戰，希臘男籃在字母哥強勢領軍下，最終以85比60痛宰蒙特內哥羅，強勢旗開得勝。

身為2018-19賽季NBA例行賽MVP，安戴托昆波此次披上希臘國家隊戰袍出擊，也讓希臘隊成為世籃賽觀戰重點，他個人甚至也成為此次賽事最耀眼球星代表。

請繼續往下閱讀...

希臘男籃1日首戰面對同樣擁有NBA明星長人弗塞維奇(Nikola Vucevic)在陣的蒙特內哥羅，開賽安戴托昆波就展現霸氣，首節一次快攻切入爆扣震撼全場，也讓希臘一路取得領先優勢。

反觀蒙特內哥羅，前兩節進攻完全當機，上半場團隊僅拿16分進帳，也讓比賽早早定調，字母哥全場僅打15分56秒就「打卡下班」，最終希臘就以25分之差大勝。

安戴托昆波全場拿下10分、8籃板、2抄截、1阻攻，老將普林泰齊斯(Georgios Printezis)拿下全隊最高16分。

慘敗輸球的蒙特內哥羅方面，弗塞維奇拿下12分、3籃板、2抄截，已經是全隊最佳表現。

▲世界盃男籃賽，希臘字母哥安戴托昆波。（圖／CFP）

▲字母哥在世界盃男籃賽首戰僅打16分鐘不到就下班。（圖／CFP）

關鍵字： 安戴托昆波字母哥公鹿NBA籃球Giannis Antetokounmpo希臘世籃賽世界盃男籃賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

推薦閱讀

世籃賽／米歇爾、華克雙衛出擊　美夢幻隊首戰21分大勝

世籃賽／迎戰地主難度大　波蘭：準備好面對大陸男籃

世籃賽／大陸男籃隔9年大賽再奪勝　郭艾倫喊話專注

世籃賽／NBA雙衛合轟39分　澳洲108比92輕取加拿大

世籃賽／土耳其86比67轟炸日本　八村壘砍15分難招架

ABL／楊敬敏傳加盟　夢想家台籃黃金世代連線

世籃賽／南韓竟遭外線射爆　阿根廷單場17記三分球奪勝

世籃賽／易建聯、郭艾倫合拿36分　大陸首戰宰象牙海岸

世籃賽／菲律賓首戰超慘敗！　46分遭義大利痛宰

世籃賽／無畏奈及利亞NBA戰將陣　俄羅斯82比77險勝

熱門新聞

快訊／宣布不參加東京奧運！莊智淵深夜400字吐心聲：不再參加代表隊…

U18世界盃／推測奧川恭伸對中華隊　打線要找突破點

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

張育成再度先發9棒戰光芒　連續5場先發出賽

U18世界盃／鄭宗哲死而復生扭轉氣勢　教頭：很關鍵！

世籃賽／米歇爾、華克雙衛出擊　美夢幻隊首戰21分大勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1二、三壘有人　張育成被三振

216分鐘下班　字母哥領希臘大勝

3張育成9棒戰光芒　連續5場先發出賽

4U18教頭推測奧川恭伸對中華隊

5即／宣布不參加東奧！莊智淵深夜400字吐心聲

熱門新聞

1即／宣布不參加東奧！莊智淵深夜400字吐心聲

2U18教頭推測奧川恭伸對中華隊

3統一註銷陳傑憲　古林睿煬準備上一軍

4張育成9棒戰光芒　連續5場先發出賽

5鄭宗哲死而復生關鍵　扭轉中華氣勢

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366