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快訊／宣布不參加東京奧運！莊智淵深夜400字吐心聲：不再參加代表隊…

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▲▼2018雅加達亞運,桌球,莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

▲莊智淵確定不參加東京奧運。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／台北報導

桌球好手莊智淵8月29日在臉書上指出，自己不想打亞錦團體賽，卻被教練反對，讓他相當生氣，「給年輕人剛好鍛鍊的機會不是正好嗎？」他1日深夜再度在臉書發文，表示自己確定不參加東京奧運，未來的國際大賽也不會再參加代表隊，「再次感謝大家的關心，期待未來桌球環境越來越好。以上。」

莊智淵在臉書的發文如下：

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智淵在這裡謝謝大家

首先，我沒有被摸頭，文章我將會刪掉 ，因為持續仍在分享，畢竟自己是桌球人 ，還是讓它停下來。確實是碰觸到我心理的底線，自己也有冷靜下來再思考，結論是，再一次選擇我還是會爭取去參加巴拉圭公開賽和亞錦個人單打項目 。因為打好的話，奧運團體和單打的種子序我想都會有絕對的幫助。

文中其它的就不再贅述。

▼莊智淵說，自己沒有被摸頭。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2018雅加達亞運,桌球,莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

最後，有人質疑是私心才只參加亞錦單打，然後說如果不打的話團體項目及個人單打項目都別打。因此我在這裏聲明巴拉圭公開賽與亞錦賽都不參加。而巴拉圭和亞錦單打項目都不參加的話 ，後續對我來講累積分數困難度會更高，所以東京奧運也確定不會參與 。未來國際大賽不再參加代表隊。但是因為是自己的興趣，所以想在不影響其他選手報名機會以及不用奧培經費的情況下，去參與比賽。

這幾天造成的困擾非常不好意思，再次感謝大家的關心。期待未來桌球環境越來越好。 以上

最後的最後 我最敬愛的母親感謝您 辛苦了

生日快樂 ！！

來 刷一整排愛心給莊媽媽
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▲▼莊智淵宣布不再參加代表隊出賽。（圖／翻攝自Facebook／Chih Yuan Chuany）

▲莊智淵宣布不再參加代表隊出賽。（點圖可放大／翻攝自Facebook／Chih Yuan Chuany）

關鍵字： 莊智淵東京奧運桌球好手國家代表隊
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