U18世界盃／鄭宗哲死而復生扭轉氣勢　教頭：很關鍵！

▲U18中華隊隊長鄭宗哲。（圖／甘霖廣告提供）



記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃中華隊5比4險勝西班牙，在預賽前3名晉級取得有利位置，今日獲勝關鍵除了先發林昱珉好投壓制、李灝宇兩支長打外，3局下「死而復生」的鄭宗哲敲出內野安打帶1分打點也是極大關鍵，中華隊總教練周宗志直言氣勢扭轉很大。

此戰3局下原本出局的鄭宗哲因投手犯規再獲打擊機會，「死而復生」敲出內野安打，何恆佑趁西班牙一壘手接球重心不穩倒地，跑回本壘攻下第2分，接著李灝宇打在全壘打牆上的二壘安打再下一城，幫助中華隊取得3比0領先。

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總教練周宗志表示，「鄭宗哲那球的投手犯規很關鍵，那時候投手在投球前裁判就喊出投手犯規，我們也都有看到，只是野手必須先完成守備，但那一球真的是關鍵，氣勢扭轉大。」

此戰先發「龍捲風投」林昱珉成功壓制西班牙打線，先發6.2局僅被擊出1支安打，飆出8次三振，他下場之後西班牙開始追分，把大家嚇出一身冷汗。中華隊總教練周宗志提到，考量往後比賽的投手調度，所以讓他在丟了104顆球後退場。

▲U18中華隊先發林昱珉。（圖／甘霖廣告提供）



根據U18世界盃投手用球數規定，為保護高中球員健康，投手單場最多限制投105球，如果投球數達到上限，可把該打席投完，投滿105球的投手將強制休息4天。

考量預賽還剩下日本和南非兩場賽程，為了方便投手群的調度，周宗志開賽就將他的用球數控制在105球內，「畢竟休4天對於投手調度會較緊張一點，休2、3天會比較好調度。」周宗志說。

被視為後援雙保險的潘文輝和余謙都在此役失分，周宗志表示，潘文輝其實今天狀況不差，但畢竟是後半段比賽，避免被對手拉近分數，所以提前換上余謙，結果他的指叉球失投被對方打出二壘安打失分。

儘管余謙本場失掉1分，但並非自責分，他也很快調整好投球節奏，在壓力極大的1分差比賽中，連續飆出4次三振，9局上用再見三振替中華隊守住重要勝利。

▲U18中華隊潘文輝。（圖／甘霖廣告提供）