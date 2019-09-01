李宗盛獻唱「無價」唱哭球迷　 最後的阿迷趴經典永存

▲李宗盛。（圖／桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿阿迷趴最後一天，「大哥」李宗盛壓軸開唱，他很開心能夠站上棒球場獻唱，「棒球是我的童年回憶，參加演出，感覺要對！也不會是錢的問題。」

李宗盛被稱為「華語流行音樂教父」和「百萬製作人」，發掘及提攜周華健、梁靜茹、五月天、白安與楊宗緯…等歌手，目前在相信音樂，2013年創作《山丘》，獲得金曲獎最佳作詞和最佳年度歌曲，今年再創作新的單曲《新寫的舊歌》，今天之後，李宗盛在明年一月十八日會在高雄舉辦個人演唱會。

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曾在2008年至2010年間與羅大佑、周華健、張震嶽組超級樂團「縱貫線」；團員中除了羅大佑，周華健和張震嶽都曾來過桃猿，大哥對於在球場演出，也很有興趣。桃猿2017年開始籌備，今年終於敲定時間，邀請到李宗盛，有球團工作人員說：「請到大哥是無價，不能以金錢衡量。」

李宗盛面帶笑容地說：「棒球是我童年回憶，參加演出的感覺要對，也不是錢的問題，大家說是吧？」他也感到相當開心，「棒球是我們最接地氣、最有人氣、最講義氣的活動，棒球讓社會裡不同的人群、職業聚在一塊，是所有人的黏著劑。」

李宗盛下午便來彩排，看著很多人下午3點就來了，心懷感動，直呼：「棒球受台灣人最好的黏著劑，也請大家繼續支持棒球，享受這美好的運動！」

受邀擔任開唱嘉賓，李宗盛獲得球團訂做的球衣，他笑說，自己有收集制服的習慣，還是第一次收到棒球衣，而今天因應「阿迷趴」，特別準備紐約警察的制服，怕身旁的工作人員不相信，他急忙地說：「我真的有帶來！」

首度造訪獻唱，李宗盛在桃園國際棒球場一連帶來數首經典歌曲「夢醒時分」、「真心英雄」、「十七歲女生的溫柔」等，現場10034人觀眾跟著唱和，許多人留下感動淚水，最後以年度金曲「山丘」壓軸演出，完美為第七年的阿迷趴作結。

李宗盛表示，桃猿的球迷讓自己感受到棒球最真摯的魅力，球迷的心黏著在一起，希望今晚的演出讓大家永遠不會忘記，自己也會永遠記得和大家一起的演出。