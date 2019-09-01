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U18世界盃／李灝宇兩支射牆長打　大膽出棒甩低潮

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▲▼U18中華隊李灝宇。（圖／甘霖廣告提供）

▲U18中華隊李灝宇首安出爐，還帶首分打點。（圖／甘霖廣告提供）

記者路皓惟／綜合報導

U18中華隊扛四棒重責的李灝宇終於甩開低潮，這位有「怪力男」之稱的高中強打，在1日預賽對上西班牙掃出兩支打在全壘打牆上的二壘安打，一吐怨氣的他也期待下一戰跟日本怪物投手奧川恭伸正面對決。

中華隊預賽第2戰對上美國，李灝宇擊出一支深遠飛球，眼看就要射在牆上，但最終遭到美技接殺，儘管未能形成安打，但也證明擊球手感回來了。「只能說那就是運氣不好，對方手長腳長被接到，我也是脫帽致敬。」李灝宇說。

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手感回溫的李灝宇在此戰對上西班牙，在2局下打在全壘打牆上的二壘安打，送回隊友鄭宗哲，幫助中華隊打回第3分，這支本屆世界盃的首支安打，也帶來本屆第一分打點。

「其實狀況沒有不好，只是心態上有做調整，因為太想要表現，所以我就回想之前打擊揮棒的感覺，調整好自己的心態。」前兩戰陷入無安打小低潮，李灝宇也從中學習，他說：「以後打球要大膽一點，打不好也不去多想，維持好心態，不要怕怕的，大膽出棒就是我的特色。」

中華隊預賽第四戰將於2日與勁敵日本交手，來自星稜高校的王牌奧川恭伸預計會登板，李灝宇也相當期待與他對決，「我知道他在甲子園飆出23K的紀錄，滿期待對決，能跟這麼多好手對決很興奮，從中成長很多，對未來很有幫助。」

關鍵字： u18中華隊李灝宇
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