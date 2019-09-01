世籃賽／米歇爾、華克雙衛出擊　美夢幻隊首戰21分大勝

▲美國男籃首戰告捷，米歇爾拿下全隊最高16分。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

上海東方體育中心現場湧入超過16000人，為了的就是觀賞美國男籃在2019年世界盃首戰交手捷克，雖然開賽捷克一度取得4分領先優勢，但以12名NBA戰將出擊的美國，隨後靠著米歇爾(Donovan Mitchell)、華克(Kemba Walker)雙衛出擊，最終美國88比67勝出，順利拿下小組賽首勝。



開賽美國男籃雖打出7比2開局，但隨後捷克靠著薩托蘭斯基領軍打出9比0攻勢，一度取得4分逆轉超前。所幸美國隊即時回神，回敬一波10比0進攻，首節打完美國暫時17比14領先。

第2節美國男籃持續以快節奏加溫，坦圖外線命中後，米歇爾也加入砍分，美國一波15比4猛攻，領先來到14分之多。隨後本屆美國男籃當家球星「天行者」華克又連續發揮強勢單打本領，幫助美國上半場取得43比29領先。

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▲華克穩住美國隊首戰勝利。（圖／CFP）

第3節持續穩紮穩打，領先幅度一度來到18分之多，捷克雖然嘗試追分，但美國仍不斷利用快攻反擊拉開比分差距，最終美國男籃就以21分之差取勝。

美國男籃此戰以米歇爾16分最高，華克13分、4助攻，巴恩斯(Harrison Barnes)拿下14分、坦圖10分，美國全隊12人上場11人有得分紀錄。

捷克雖然輸球，但陣中NBA戰將薩托蘭斯基(Tomas Satoransky)此戰面對美國轟下全場最高17分外帶4助攻，表現相當亮眼。

▲捷克薩托蘭斯基面對美國之戰表現不俗。（圖／CFP）