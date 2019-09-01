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奧原希望世羽賽銀牌失落激勵自己　「奇蹟只眷顧不放棄的人」

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▲▼ 世羽賽,奧原希望。（圖／CFP）

▲奧原希望。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2017年世錦賽金牌的日本奧原希望，卻在今年決賽以大比分遭到印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）直落二，收下銀牌。奧原希望8月31日在自己的社群網站發了一篇長文抒發心情，感謝大家支持，「奧原希望會從這裡站起來！」

身為日本國家隊女單主力之一的奧原希望，目前世界排名第4，最高曾經到達第2，曾拿過2016年奧運銅牌、2017年世錦賽金牌，今年原先想要力拼第二面世錦賽金牌，卻在決賽以兩個7：21遭到辛度直落二，一面倒的比賽也讓大家驚訝，奧原希望賽後難過得哭紅鼻子。

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奧原希望之前在自己社交平台發表一篇長文寫道，「每年大約有20場的羽球賽事，我們很難贏下全部的比賽，但是世錦賽我認為是世界上每個球員都瞄準的，我拿到銀牌單看結果，或許沒有那麼糟，但對我來說，非常的遺憾，和奧運相同的結果，真的很遺憾。」

「這半個賽季以來我都沒能打出自己喜歡的比賽，但在世錦賽決賽之前，我很滿意自己的表現，也讓我更有信心。」奧原希望寫道，「接下來我要用這一年彌補遺憾，堅定目標去追逐，我雖然也是普通人，但這樣強烈的想法，不會輸給任何人。」

最後，奧原希望也感謝大家一直以來的關心，「給了我力量，雨過總會天晴，暴風雨後會出現彩虹，奇蹟只有眷顧不輕言放棄的人，燃燒心中的鬥志，奧原希望會從這裡站起來！」

▼ 世羽賽女單金牌辛度、銀牌奧原希望 。（圖／CFP）

▲▼ 世羽賽, 女單冠軍辛度、亞軍奧原希望 。（圖／CFP）

關鍵字： 世羽賽辛度奧原希望
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