世籃賽／NBA雙衛合轟39分　澳洲108比92輕取加拿大

▲戴拉維多瓦猛砍24分、5籃板、5助攻，幫助澳洲大勝加拿大。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

本屆世界盃男籃賽被視為擁有奪牌實力的澳洲，1日首戰面對實力不弱的加拿大，但澳洲展現強大實力，NBA雙衛戴拉维多瓦(Matthew Dellavedova)、米爾斯(Patty Mills)分別拿下24分、5籃板、5助攻及15分、6助攻、2抄截，澳洲全隊6人得分達雙位數，最終展現兇猛火力，以108比92擊敗加拿大。

此次加拿大同樣面臨徵招不佳狀況，全隊一度僅剩柏區(Khem Birch)為現役NBA球員，但最後一刻主力控衛約瑟夫(Cory Joseph)仍來到中國與球隊會合，也讓加拿大後場戰力大大加分。

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此戰柏區與約瑟夫也確實展現NBA等級身手，柏區拿下全隊最高18分，約瑟夫也有16分、4籃板、4助攻的穩定供輸。

▲約瑟夫加入加拿大陣營，但首戰仍不敵澳洲輸球。（圖／CFP）

但澳洲畢竟為本屆具備奪牌實力勁旅，陣中同樣有多位NBA戰將坐鎮情況下，上半場就取得12分領先，即便第3節加拿大單節狂轟37分一度逆轉超前，但末節澳洲又打出32比15猛攻，最終16分之差取勝。

澳洲全場以戴拉维多瓦拿下24分、5籃板、5助攻最為亮眼，米爾斯15分、6助攻、2抄截，效力於爵士的主力小前鋒英格爾斯(Joe Ingles)13分、5籃板、9助攻。

▲米爾斯穩住澳洲後場供輸。（圖／CFP）