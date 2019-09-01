U18世界盃／余謙強心臟連飆4K　中華5比4險勝西班牙

▲李灝宇敲U18世界盃首安，為中華隊建功。（圖／甘霖廣告提供）



記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃預賽中華隊在1日對上西班牙，先發「龍捲風投手」林昱珉成功壓制西班牙打線，加上「怪力男」李灝宇擺脫低潮掃出兩支二壘安打串連打線，儘管西班牙在8局上追到1分差，但余謙展現「強心臟」，9局上飆3次三振連4K，幫助中華隊以5比4險勝西班牙，在爭取預賽前3晉級取得有利位置。

此戰2局下李灝宇站上二壘得點圈，羅暐捷適時安打為中華隊首開紀錄。3局下鄭宗哲「死而復生」，因投手犯規再獲打擊機會敲出內野安打，而西班牙一壘手因接球重心不穩倒地，二壘上的何恆佑趁機回本壘攻下第2分，接著李灝宇打在全壘打牆上的二壘安打再下一城，取得3比0領先。

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4局下西班牙換上戴加多（Livan Delgado）登板，投球完全失控，單局丟出2次四壞球、2次觸身球，免費贈送中華隊1分。渡過前2局控球小亂流，林昱珉連兩局投出三上三下，但在5局上出現一、三壘失分危機，一顆暴投讓西班牙破蛋。

「台灣怪力男」李灝宇在7局下再敲出擊中全壘打牆的二壘安打，林子豪補上一支平飛安打再添分數，可惜最後留下滿壘殘壘，這也讓氣勢移轉到西班牙陣營，在8局上兩出局靠一支二壘安打追2分，接著余謙暴投再送1分，把大嚇出一身冷汗。

余謙不受失分影響，在9局上很快調整投球節奏，連續飆出3次三振，最終幫助終場中華隊以1分差險勝，在預賽3戰取得2勝1敗成績，下一戰將於2日對決勁敵日本。

▲U18中華隊鄭宗哲。（圖／甘霖廣告提供）

