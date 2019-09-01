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世籃賽／土耳其86比67轟炸日本　八村壘砍15分難招架

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▲世界盃男籃賽，土耳其伊利亞索瓦、日本八村壘。（圖／CFP）

▲土耳其伊利亞索瓦領軍擊敗日本。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

備受期待的日本男籃，1日也終於在2019年世界盃男籃賽登場，首戰面對強敵土耳其，即便有NBA超級新秀八村壘15分、7籃板，但日本仍慘遭「震撼教育」，自開賽就遭土國無情砲轟，最終土耳其4人得分達雙位數，以NBA戰將伊利亞索瓦(Ersan Ilyasova)17分、9籃板、3助攻最佳，最終土耳其以86比67輕取日本。

日本在熱身賽就曾有打敗德國紀錄，加上以八村壘、渡邊雄太為首的新世代球星坐鎮，被視為亞洲籃球的新興崛起勢力。

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但此戰面對強敵土耳其，日本自開賽就遭遇對手重擊，效力NBA公鹿的土耳其當家球星伊利亞索瓦首節連續3記三分球命中，幫助球隊在第1節就取得28比12領先。

隨後第2節日本雖靠著歸化球員費茲卡斯(Nick Fazekas)及八村壘追分，但第3節日本又陷入超過20分大幅落後，最終土耳其就在4人得分上雙，團隊高達52%命中率加持下，19分擊敗日本。

日本此戰除了八村壘拿下15分、7籃板外，費茲卡斯也有15分、6籃板、3抄截，渡邊雄太及田中大貴則各拿11分。

此戰日本雖團隊砍進9記三分球與土耳其分庭抗禮，但籃板數「27比43」完全遭土耳其壓制，「制空權」盡失情況下，遭土耳其痛宰落敗。
▲世界盃男籃賽，土耳其伊利亞索瓦、日本八村壘。（圖／CFP） 

▲八村壘世界盃男籃賽首戰繳出15分、7籃板。（圖／CFP）

關鍵字： 日本八村壘渡邊雄太日本土耳其世籃賽世界盃男籃賽籃球NBA
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