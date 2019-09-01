運動雲

>

跆協要求理事會附簽署證明　理事長吳兩平罷免案添變數

ETtoday運動雲

▲▼ 跆拳道協會理事長吳兩平，監事趙安華 。（圖／記者洪偵源攝）

▲跆協理事長吳兩平。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

跆拳道協會1日在教育部體育署召開臨時理事會，由於先前的罷免提案連署文件被跆協退回，理事會進行補件動作，但內政部與體育署已承認有效，補件動作只針對跆協，現任理事長吳兩平的答辯時間仍然照算。

跆協原本8月22日在台北市中山北路的跆協6樓會議室召開第1次臨時理事會，但協會將辦公室大門深鎖，請來鎖匠發現是有人從裡面反鎖，但協會當天公告因在苗栗辦理全國青年錦標賽無人辦公。

請繼續往下閱讀...

由於依規定理事會不能臨時更改地點，只能擇期再開，但當天罷免現任吳兩平提案連署通過理事成員2分之1出席、3分之1同意的門檻，共19席簽署同意罷免，理事會於23日送交台協與體育署。

9月1日臨時理事會再度於體育署大樓內召開，由於跆協要求理事會證明連署文件上的簽名欄為理事本人親自簽名同意，必須再進行補件動作，然後再一次送交跆協和體育署，但罷免連署仍屬於有效，傳聞吳兩平也要以理事身份出席，但最後確定沒參加會議。

跆協副理事長也是理事會主席張火爐表示，體育署與內政部都承認連署有效，但跆協卻要求補足證明文件，還要求附上身分證影本，雖然沒有明文規定要附上證明，但仍會按照協會要求補件，以請簽名同意的理事在簽名欄處蓋手印。

「要求補件就補件，罷免提案還是有效，理事長還是要進行答辯，罷免投票會議也在進行籌備動作。」張火爐表示，理事會罷免提案通過，不是非罷免不可，罷免過了就是改選一切照程序來。

參加臨時理事會的體育署競技運動組組長洪志昌表示，跆協確實有權利要求提供罷免同意簽署證明，罷免連署提案已經正式成案，必須在理事會上進行罷免投票。

依據相關規定，附上簽名憑證後，有15天的查證期，這15天的查證期從理事會8月23日送件起開始算起，因此1日補件完後，剩下7天查證期，查證期過且查證屬實後，吳兩平有15天答辯時間。

以此推斷，要召開罷免投票會議，至少要等1個月後，且跆協屬於間接選舉，理事才有投票權，召開會議的權限在跆協，如果跆協不召開會議，必須再經過理事連署同意後，送交連署申請文件通過後才能召開。

▲▼ 跆拳道協會理事長吳兩平 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 跆拳道
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

陳偉殷本季最佳一戰　防禦率大幅下修

中職／S曲線深溝露屁股蛋　楊晴火辣開球超吸睛

中職／搶在831之前　中信兄弟註冊杜家明等5人

睽違5年重返前東家海盜　王維中：好久沒回船上了

世籃賽／南韓竟遭外線射爆　阿根廷單場17記三分球奪勝

王維中確定續留美職　重回老東家海盜懷抱

U18世界盃／大聯盟球探聚焦陳柏毓　日、韓記者也關注

中職／桃猿註銷楊岱均與賴達官　註冊萬昭清、楊瑞承

世籃賽／菲律賓首戰超慘敗！　46分遭義大利痛宰

熱門新聞

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

陳偉殷本季最佳一戰　防禦率大幅下修

中職／S曲線深溝露屁股蛋　楊晴火辣開球超吸睛

中職／搶在831之前　中信兄弟註冊杜家明等5人

睽違5年重返前東家海盜　王維中：好久沒回船上了

世籃賽／南韓竟遭外線射爆　阿根廷單場17記三分球奪勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1不斷更新／5局統一3比11桃猿

2兄弟、悍將7局打完1比0

3與李宗盛同場開唱　ØZI有壓力

4跆拳團體賽4強　中華將戰俄羅斯

5兄弟「尚勇」　洪總：看二軍就知

熱門新聞

1統一註銷陳傑憲　古林睿煬準備上一軍

2陳偉殷本季最佳　防禦率大幅下修

3深溝露屁股蛋　楊晴火辣開球吸睛

4搶在831之前　兄弟註冊杜家明等5人

5重返海盜　王維中：好久沒回船上

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366