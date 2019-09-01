影／人生2度場內轟都出局！李宗賢喘吁吁：有貢獻就好

▲富邦悍將李宗賢。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將李宗賢昨（31日）面對中信兄弟，2局下差點因對方失誤，一次跑4個壘包得分。不過他過去在國中也有這樣的經驗，那次跑回了場內全壘打，但裁判認為他漏踩壘包，最後得分不算。2次連跑4個壘包都沒得分，李宗賢笑說：「沒關係啦！至少對球隊有貢獻就好。」

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李宗賢2局下2出局二壘有人時敲出安打，因兄弟左外野手詹子賢失誤，二壘上的王正棠回到本壘得分，李宗賢也繞過二壘，通過三壘，直闖本壘。原本主審判定李宗賢成功回到本壘得分，李宗賢氣喘吁吁的跟隊友擊掌，但最終經電視輔助判決被判定出局。李宗賢說：「當下真的很累，但三壘指導教練要我跑，我就決定跑回來，雖然出局，但對球隊有貢獻就好了，下次就再跑快一點。」

「真的很累」回憶當時狀況，李宗賢說：「跑回來真的很累，而且回到本壘時的撲壘有壓到胸口，所以喘不過去，連守備時都還在喘，還好國輝很貼心，拿沒冰的水給我，還幫我扇風。」

由於電視輔助判決結果是出局，讓還在喘的李宗賢必須立刻上場守備，在王威晨盜壘時，原本戴培峰有機會完成阻殺，可惜李宗賢沒接好，他說：「那時候還在喘，對他真的很不好意思，不過還好接下來大家都很相挺，陳子豪那個打到牆的安打，哲瑄接的很好，回傳給我也抓到，那個play我覺得很關鍵。」

談到場內全壘打，李宗賢回憶國中時，自己也曾有跑過場內全壘打的經驗，「那時候我覺得我有削到二壘壘包，但裁判說沒有。」