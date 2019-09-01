中職／演藝棒球二刀流沒來！絕對直球女子開心喝台灣道地珍奶

▲ 絕對直球女子開球 。（圖／富邦悍將提供）



記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將1日在新莊主場，邀請以復興棒球而成立的日本女子團體「絕對直球女子！プレイボールズ オフィシャルサイト」開球，他們也到台灣體驗台灣文化，吃盡美食，「能到珍珠奶茶發源地真好！」

「絕對直球女子」每位成員都有專屬的球衣、背號，如果原本的姓氏與日本職棒球員一樣時，就會採用他的背號，像是小笠原叶恵用的就是前巨人名將小笠原道大的2號；松井奈奈則穿上去年引退的松井稼頭央的7號；黑木美帆則穿上前羅德名投黒木知宏的54號，黑木美帆也提到，自己很喜歡台灣棒球選手陽岱鋼。

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這次開球由隊長篠塚亞美投球，不過陣中真正有打過棒球的22號大雄心沒有來台灣，隨行的翻譯表示，「大雄過去是日本女子棒球名校的選手，現在是棒球、演藝二刀流，這陣子是棒球比賽的時期，所以她去參加比賽，沒有辦法來台灣。」

2015年成立的「絕對直球女子」過去也曾在日本各式球場進行活動，隊長篠塚亞美表示，這裡場外有很多攤販，跟日本很像，而且台灣的粉絲很熱情，真的讓人很感動，「昨天開演唱會，有球迷穿著日本球隊的球衣到場支持，真的很開心。」

這次「絕對直球女子」來台，除了跑行程外，也到處吃台灣美食，覺得滷肉飯相當美味，因為大家都很喜歡吃芒果，昨天在吃吃到飽麻辣鍋時，剛好有芒果，所以每個人都吃了很多，「現在日本很流行珍珠奶茶，所以這次能來到珍珠奶茶發源地，也喝到很多日本沒有的口味。」