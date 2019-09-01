運動雲

>

中職／演藝棒球二刀流沒來！絕對直球女子開心喝台灣道地珍奶

ETtoday運動雲

▲▼ 絕對直球少年開球 。（圖／富邦悍將提供）

▲ 絕對直球女子開球 。（圖／富邦悍將提供）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將1日在新莊主場，邀請以復興棒球而成立的日本女子團體「絕對直球女子！プレイボールズ オフィシャルサイト」開球，他們也到台灣體驗台灣文化，吃盡美食，「能到珍珠奶茶發源地真好！」

「絕對直球女子」每位成員都有專屬的球衣、背號，如果原本的姓氏與日本職棒球員一樣時，就會採用他的背號，像是小笠原叶恵用的就是前巨人名將小笠原道大的2號；松井奈奈則穿上去年引退的松井稼頭央的7號；黑木美帆則穿上前羅德名投黒木知宏的54號，黑木美帆也提到，自己很喜歡台灣棒球選手陽岱鋼。

請繼續往下閱讀...

這次開球由隊長篠塚亞美投球，不過陣中真正有打過棒球的22號大雄心沒有來台灣，隨行的翻譯表示，「大雄過去是日本女子棒球名校的選手，現在是棒球、演藝二刀流，這陣子是棒球比賽的時期，所以她去參加比賽，沒有辦法來台灣。」

2015年成立的「絕對直球女子」過去也曾在日本各式球場進行活動，隊長篠塚亞美表示，這裡場外有很多攤販，跟日本很像，而且台灣的粉絲很熱情，真的讓人很感動，「昨天開演唱會，有球迷穿著日本球隊的球衣到場支持，真的很開心。」

這次「絕對直球女子」來台，除了跑行程外，也到處吃台灣美食，覺得滷肉飯相當美味，因為大家都很喜歡吃芒果，昨天在吃吃到飽麻辣鍋時，剛好有芒果，所以每個人都吃了很多，「現在日本很流行珍珠奶茶，所以這次能來到珍珠奶茶發源地，也喝到很多日本沒有的口味。」

關鍵字： 富邦悍將中職絕對直球女子
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／絕對直球女子向日本推廣台灣棒球　目標組織台灣分隊

中職／相隔24天登板好陌生　班華德希望新莊再滿場

影／主審好球帶不固定？班華德感謝陳連宏力挺：為我擋子彈

影／對決陳子豪3次都被敲安打　班華德：老天爺啊！

中職／紐維拉對戰江國豪　1日運彩看好兄弟勝富邦

中職直播／首輪江國豪首度先發　兄弟紐維拉沒贏過富邦

中職／享受壓力完成使命　范玉禹中繼奪勝拿下首座MVP

影／富邦打擊好球帶變寬？陳連宏抗議：選手難保護好球帶

影／連2年企業家庭日遭驅逐出場　陳連宏：今年有收斂

中職／不靠主題日就滿場！企業家庭日包票　新莊12100進場

熱門新聞

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

陳偉殷本季最佳一戰　防禦率大幅下修

中職／S曲線深溝露屁股蛋　楊晴火辣開球超吸睛

中職／搶在831之前　中信兄弟註冊杜家明等5人

睽違5年重返前東家海盜　王維中：好久沒回船上了

世籃賽／南韓竟遭外線射爆　阿根廷單場17記三分球奪勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1不斷更新／1局統一1比3桃猿

2兄弟、悍將3局打完0比0

33新人拜碼頭　李承禎向姊姊看齊

4人生2度場內轟都出局！李宗賢喘吁吁

5林智勝單月8轟MVP　李茲5連勝獲

熱門新聞

1統一註銷陳傑憲　古林睿煬準備上一軍

2陳偉殷本季最佳　防禦率大幅下修

3深溝露屁股蛋　楊晴火辣開球吸睛

4搶在831之前　兄弟註冊杜家明等5人

5重返海盜　王維中：好久沒回船上

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366