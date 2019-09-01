ABL／楊敬敏傳加盟　夢想家台籃黃金世代連線

▲楊敬敏可能在2日由夢想家球團正式宣布加盟。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

新賽季的ABL聯賽，台灣所屬的兩支球隊寶島夢想家、富邦勇士有機會成為「黃金世代」的匯集處！「阿美族戰士」楊敬敏傳出已經和夢想家球團達成加盟共識，新賽季將加入夢想家陣營效力，這也將是夢想家自去年網羅田壘、李學林及陳世念後，又一位台籃黃金世代好手加盟，也讓球隊本土戰力值更上層樓。

在先前富邦勇士大手筆網羅「野獸」林志傑回歸加盟後，夢想家陣營的「獵獸計畫」也正持續進行，日前先確定納入本季備受期待的UBA新秀「國體大歐尼爾」王柏智加入後，近日也傳出楊敬敏將點頭同意加盟夢想家。

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現年35歲，綽號阿美族戰士的楊敬敏，過去7個賽季都在對岸CBA職業聯賽效力，上季在北控由於受傷勢影響，整體發揮並不如過往耀眼，加上希望陪伴家人，因此傳出有意返台打球。

期間楊敬敏雖然一度傳出前進四川金強試訓，加盟機率不低，但夢想家球團展現強大網羅誠意情況下，楊敬敏很可能新賽季就將披上夢想家球衣轉戰ABL聯賽。

對此，夢想家領隊「黑人」陳建州表示「關於楊敬敏的狀況，球隊在2日將會統一發布，現階段仍以球隊正式官方說法為主。但夢想家對於這批旅外戰將提出了一系列規劃，也希望他們能為台灣的運動產業盡一份心力。」

上季夢想家在網羅台籃「黃金世代」3大好手田壘、李學林及陳世念後，整體人氣及聲勢更上層樓，球隊例行賽戰績更是高居聯盟第1位，雖然3名黃金世代戰將中，僅有李學林有著較為穩定的出賽時間，但新賽季夢想家球團表態僅將啟用雙洋將，除了著眼培養本土新秀，這批黃金世代戰將的角色勢必也將更加吃重。

▲夢想家領隊陳建州(右)。與楊敬敏(左)（圖／資料照）