運動雲

>

不斷更新／朱育賢驚天3分砲　1局桃猿3比1統一獅

ETtoday運動雲

▲Lamigo桃猿朱育賢。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱育賢。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

統一把握李茲亂流先馳得點，不過1局下半猿隊馬上靠著朱育賢的3分全壘打超前比數，取得3比1領先。

1局上，統一7-ELEVEn獅進攻。林靖凱保送，盜壘上二壘，蘇智傑安打一三壘有人，吳桀睿帶有1分打點安打一二壘有人，統一1比0桃猿，桃猿更換游擊手郭永維，鄧志偉滾地球出局， 陳鏞基、鄭鎧文三振出局3出局，統一7-ELEVEn獅1比0 Lamigo桃猿。

請繼續往下閱讀...

1局下，Lamigo桃猿進攻。藍寅倫、林立外野飛球出局，陳俊秀安打上壘，牽制失誤跑者上三壘，林泓育四壞保送，朱育賢3分全壘打，桃猿3比1統一，郭嚴文內飛出局3出局，Lamigo桃猿3比1統一7-ELEVEn獅。

2局上，統一7-ELEVEn獅進攻。林安可保送，黃恩賜犧牲觸擊1出局二壘有人，林祐樂滾地出局，林靖凱飛球接殺出局3出局。

2局下，Lamigo桃猿進攻。郭永維安打，劉時豪犧牲觸擊1出局二壘有人，葉竹軒、藍寅倫滾地球出局3出局。

3局上，統一7-ELEVEn獅進攻。蘇智傑飛球出局，吳桀瑞滾地球出局，鄧志偉三振出局。

3局上，Lamigo桃猿進攻。林立四壞球保送，

先發打序

統一7-ELEVEn獅

林靖凱 , 2B
蘇智傑 , LF
吳桀睿 , DH
鄧志偉 , 1B
陳鏞基 , 3B
鄭鎧文 , CF
林安可 , RF
黃恩賜 , SS
林祐樂 , C

Lamigo桃猿

藍寅倫 , CF
林立 , 3B
陳俊秀 , 1B
林泓育 , DH
朱育賢 , LF
郭嚴文 , 2B
林承飛 , SS
劉時豪 , C
葉竹軒 , RF

統一獅1日作客Lamigo桃猿三連戰最後一場，拚對戰5連勝，由本土投手江辰晏掛帥先發，猿隊則由勝投、三振雙冠王李茲應戰守護主場。比賽下午5時05分開打，賽事鎖定《ETtoday》。

李茲本季共21場先發，其中13場優質先發，戰績13勝5敗、防禦率3.68，近期取得6連勝，且在主場尚未嘗過敗績，合計7勝0敗，防禦率僅2.77，今年對戰獅隊7次，戰績3勝2敗，防禦率3.00。 面對統一獅打線，李茲對戰被打擊率僅0.195，前一場交手作客台南，繳出6局無失分好投，送出13張老K，為個人單場新高。

江辰晏本季戰績4勝7敗，防禦率4.81，對戰猿隊6次，尚未拿勝，吞下2敗，總計28.2局的投球，被擊出35支安打，失24分其中21分為自責分，飆出29次三振，送出17次保送，對戰防禦率達6.59。

不過近一次交手，江辰晏先發6局僅失2分，盼此役再複製上一次的好表現，其中要小心對戰打擊率超過3成的郭嚴文、朱育賢、陳俊秀、林立；沈寂一陣子的朱育賢昨晚徹底甦醒，單場3安包括雙響砲，灌5打點，找回火燙手感，必須加以留意。

關鍵字： 中華職棒統一獅Lamigo桃猿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

陳偉殷本季最佳一戰　防禦率大幅下修

中職／S曲線深溝露屁股蛋　楊晴火辣開球超吸睛

中職／搶在831之前　中信兄弟註冊杜家明等5人

睽違5年重返前東家海盜　王維中：好久沒回船上了

世籃賽／南韓竟遭外線射爆　阿根廷單場17記三分球奪勝

王維中確定續留美職　重回老東家海盜懷抱

U18世界盃／大聯盟球探聚焦陳柏毓　日、韓記者也關注

中職／桃猿註銷楊岱均與賴達官　註冊萬昭清、楊瑞承

世籃賽／菲律賓首戰超慘敗！　46分遭義大利痛宰

熱門新聞

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

陳偉殷本季最佳一戰　防禦率大幅下修

中職／S曲線深溝露屁股蛋　楊晴火辣開球超吸睛

中職／搶在831之前　中信兄弟註冊杜家明等5人

睽違5年重返前東家海盜　王維中：好久沒回船上了

世籃賽／南韓竟遭外線射爆　阿根廷單場17記三分球奪勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1不斷更新／1局統一1比3桃猿

2兄弟、悍將3局打完0比0

33新人拜碼頭　李承禎向姊姊看齊

4人生2度場內轟都出局！李宗賢喘吁吁

5林智勝單月8轟MVP　李茲5連勝獲

熱門新聞

1統一註銷陳傑憲　古林睿煬準備上一軍

2陳偉殷本季最佳　防禦率大幅下修

3深溝露屁股蛋　楊晴火辣開球吸睛

4搶在831之前　兄弟註冊杜家明等5人

5重返海盜　王維中：好久沒回船上

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366