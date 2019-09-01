不斷更新／朱育賢驚天3分砲　1局桃猿3比1統一獅

▲朱育賢。（圖／記者林敬旻攝）

體育中心／綜合報導

統一把握李茲亂流先馳得點，不過1局下半猿隊馬上靠著朱育賢的3分全壘打超前比數，取得3比1領先。

1局上，統一7-ELEVEn獅進攻。林靖凱保送，盜壘上二壘，蘇智傑安打一三壘有人，吳桀睿帶有1分打點安打一二壘有人，統一1比0桃猿，桃猿更換游擊手郭永維，鄧志偉滾地球出局， 陳鏞基、鄭鎧文三振出局3出局，統一7-ELEVEn獅1比0 Lamigo桃猿。

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1局下，Lamigo桃猿進攻。藍寅倫、林立外野飛球出局，陳俊秀安打上壘，牽制失誤跑者上三壘，林泓育四壞保送，朱育賢3分全壘打，桃猿3比1統一，郭嚴文內飛出局3出局，Lamigo桃猿3比1統一7-ELEVEn獅。

2局上，統一7-ELEVEn獅進攻。林安可保送，黃恩賜犧牲觸擊1出局二壘有人，林祐樂滾地出局，林靖凱飛球接殺出局3出局。

2局下，Lamigo桃猿進攻。郭永維安打，劉時豪犧牲觸擊1出局二壘有人，葉竹軒、藍寅倫滾地球出局3出局。

3局上，統一7-ELEVEn獅進攻。蘇智傑飛球出局，吳桀瑞滾地球出局，鄧志偉三振出局。

3局上，Lamigo桃猿進攻。林立四壞球保送，

先發打序

統一7-ELEVEn獅

林靖凱 , 2B

蘇智傑 , LF

吳桀睿 , DH

鄧志偉 , 1B

陳鏞基 , 3B

鄭鎧文 , CF

林安可 , RF

黃恩賜 , SS

林祐樂 , C

Lamigo桃猿

藍寅倫 , CF

林立 , 3B

陳俊秀 , 1B

林泓育 , DH

朱育賢 , LF

郭嚴文 , 2B

林承飛 , SS

劉時豪 , C

葉竹軒 , RF

統一獅1日作客Lamigo桃猿三連戰最後一場，拚對戰5連勝，由本土投手江辰晏掛帥先發，猿隊則由勝投、三振雙冠王李茲應戰守護主場。比賽下午5時05分開打，賽事鎖定《ETtoday》。

李茲本季共21場先發，其中13場優質先發，戰績13勝5敗、防禦率3.68，近期取得6連勝，且在主場尚未嘗過敗績，合計7勝0敗，防禦率僅2.77，今年對戰獅隊7次，戰績3勝2敗，防禦率3.00。 面對統一獅打線，李茲對戰被打擊率僅0.195，前一場交手作客台南，繳出6局無失分好投，送出13張老K，為個人單場新高。

江辰晏本季戰績4勝7敗，防禦率4.81，對戰猿隊6次，尚未拿勝，吞下2敗，總計28.2局的投球，被擊出35支安打，失24分其中21分為自責分，飆出29次三振，送出17次保送，對戰防禦率達6.59。

不過近一次交手，江辰晏先發6局僅失2分，盼此役再複製上一次的好表現，其中要小心對戰打擊率超過3成的郭嚴文、朱育賢、陳俊秀、林立；沈寂一陣子的朱育賢昨晚徹底甦醒，單場3安包括雙響砲，灌5打點，找回火燙手感，必須加以留意。