中職／林安可有打擊天賦　劉育辰點出對變化球苦手

▲林安可。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅隊新人林安可擁有英雄命，8月10日至今4度獲選單場MVP，總教練劉育辰指出：「雖然他在業餘並非以野手為主，但他能有現在的成績，我不是太意外，倒是三振數偏多，是我比較意外的部分。」

對於變化球的掌握度，林安可還有需要加強的地方，劉育辰指出：「或許是當野手的時間不夠多，對球路的判斷還有進步之處，畢竟從業餘到職棒，變化球的犀利度是有差別；在面臨頻繁變化球來時，能夠忍住攻擊慾望，是他將來的課題。」

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林安可目前在一軍出賽17場，打擊率0.288、敲出2支全壘打、貢獻11分打點，另吞下21次三振。作為南英商工、文化大學的學長，劉育辰說：「以前球季結束回去母校自主時，就有關注到安可，練習中便發現他的天賦，手眼協調且具備很好的運動能力，進職棒能有這樣的成績，不是太意外。」

初生之犢不畏虎，劉育辰認為林安可在關鍵時刻能頂住壓力，但對手目前對他還算陌生，對戰熟悉後，課題會一一出現，屆時才是挑戰的開始。

以野手身份挑戰職棒，林安可未來仍希望以「二刀流」在職棒發展，對此劉育辰表示，球團規劃投打並進，但現階段尚未實際觀察到林安可的投球身手，最快也要等到明年，才有機會看到「投手安可」，他說：「想要採二刀流，安可會定位先發投手，局數體力方面就是重點，如果以中繼、後援出賽的話，是無法採取二刀流作法。」