不斷更新／富邦得點圈留殘壘　象隊3局0比0悍將

▲紐維拉。（圖／記者季相儒攝）



體育中心／綜合報導

富邦主場與象隊進行三連戰最後一場交手，雙方前兩局打完無功而返，富邦在3局下一度靠著安打與犧牲觸擊推進到得點圈，但胡金龍打出內野滾地球被刺殺，留下二、三壘殘壘，目前雙方比數0比0。

一局上

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富邦悍將先發投手：江國豪

1. 第一棒2B吳東融：游擊方向滾地球遭到刺殺，一出局。

2. 第二棒3B王威晨：游擊方向平飛球遭到接殺，二出局。

3. 第三棒RF陳子豪：遭到三振，三出局。

中信兄弟 0 ： 0 富邦悍將

一局下

中信兄弟先發投手：紐維拉

1. 第一棒RF張正偉：揮棒落空遭到三振，一出局。

2. 第二棒3B楊晉豪：游擊方向滾地球遭到刺殺，二出局。

3. 第三棒DH胡金龍：遭到三振，三出局。

中信兄弟 0 ： 0 富邦悍將

二局上

1. 第四棒CF詹子賢：游擊方向滾地球造成游擊手接球失誤，打者上一壘，一壘有人。

2. 第五棒DH彭政閔：中外野方向飛球遭到接殺，一出局。

3. 第六棒SS岳東華：右外野方向平飛安打，一二壘有人。

4. 第七棒1B蘇緯達：游擊方向滾地球形成6-4-3雙殺守備，三出局。

中信兄弟 0 ： 0 富邦悍將

二局下

1. 第四棒1B林益全：右外野方向平飛安打，一壘有人。

2. 第五棒CF林哲瑄：三壘方向滾地球形成5-4-3雙殺守備，二出局。

3. 第六棒2B王正棠：左外野方向平飛安打，一壘有人。

4. 第七棒LF高國麟：三壘方向滾地球，一壘跑者在二壘前遭到封殺，三出局。

中信兄弟 0 ： 0 富邦悍將

三局上

1. 第八棒C高宇杰：揮棒落空遭到三振，一出局。

2. 第九棒LF林書逸：一二壘之間穿越安打，一壘有人。

3. 第一棒2B吳東融：三壘方向滾地球形成5-4-3雙殺守備，三出局。

中信兄弟提出電視輔助判決

中信兄弟提出電視輔助判決失敗，維持原判。

中信兄弟 0 ： 0 富邦悍將

三局下

1. 第八棒C戴培峰：四壞球保送，一壘有人。

2. 第九棒SS李宗賢：二壘上空飛球遭到接殺，一出局。

3. 第一棒RF張正偉：左外野方向落地安打，一二壘有人。

4. 第二棒3B楊晉豪：犧牲觸擊，二壘跑者推進至三壘，一壘跑者推進至二壘。二出局，二三壘有人。

5. 第三棒DH胡金龍：捕手前方滾地球遭到刺殺，三出局。

中信兄弟 0 ： 0 富邦悍將

中信先發打序

吳東融

王威晨

陳子豪

詹子賢

彭政閔

岳東華

蘇緯達

高宇杰

林書逸

富邦先發打序

張正偉

楊晉豪

胡金龍

林益全

林哲瑄

王正棠

高國麟

戴培峰

李宗賢