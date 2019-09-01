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美網／美國15歲天才少女落敗淚灑　大坂直美暖抱安慰邀她受訪

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▲▼ 大坂直美贏球暖抱安慰美國15歲小將Cori Gauff 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美安慰葛芙。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019美國網球公開賽正在進行，日本球后大坂直美第三輪以直落二（6比3、6比0）擊敗美國15歲天才少女葛芙(Cori Gauff)，賽後葛芙難過落淚，大坂直美不但上前安慰，還邀葛芙一起受訪，暖心舉動也獲得球迷盛讚。

大坂直美對上葛芙，全場呈現實力差距，大坂直美只花了65分鐘，次盤還送出貝果，最終以6比3、6比0直落二擊敗葛芙，生涯第四度晉級16強。賽後葛芙難過哭出來，大坂直美不但上前安慰，也給了葛芙一個擁抱，邀請他一起受訪。

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▲▼ 大坂直美贏球暖抱安慰美國15歲小將Cori Gauff 。（圖／達志影像／美聯社）

葛芙之後提到，「一開始我並不想被受訪，我知道我一定會哭，可是他（大坂直美）告訴我，我很棒，站在這裡比在暗處哭泣要好多了，因此我才願意出來受訪，他這樣對我我非常感謝，他的表現非常出色。」

葛芙也說，「大坂直美也讓我學到很多，我原本不希望搶走比賽風采，因為贏家是他，但他在場內把我當成是對手，場外他把我當成朋友，他是運動員的典範。」大坂直美賽後更向到場的葛芙的父母以及教練團致意，「很抱歉我今天打這麼狠，但你們培養出一位很優秀的選手。」

大坂直美的暖心舉動，不只讓網友盛讚，包括NBA球星布萊恩(Kobe Bryant)和比德（Joel Embiid）都發文，讚許兩人，認為他們是網壇的未來之星。

▲▼ 大坂直美贏球暖抱安慰美國15歲小將Cori Gauff 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美網大坂直美
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