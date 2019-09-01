日職／王柏融3打數掛蛋沒起色　火腿遭樂天橫掃吞6連敗



▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒火腿隊1日客場面對樂天隊，火腿隊台灣球員王柏融經過2天板凳，今天重新回到先發，但3打數沒表現，終場樂天2比1險勝火腿，火腿苦吞6連敗，持續在太平洋聯盟墊底。

王柏融前2場沒有出賽，坐滿整場板凳，今天回到先發陣容，擔任先發左外野手、第7棒，近期20數僅有1支安打，不過王柏融本場3打數沒有安打，打擊率降到0.260。

樂天隊第2局洋砲布萊許（Jabari Blash）掃出左外野陽春全壘打，銀次擊出中間方向安打，推進上到二壘，渡邊佳明補上左半邊安打，樂天再得1分，王柏融第3局首打席擊出一壘滾地球刺殺，第6局王柏融再次上場打擊，第1球擊出中外野飛球接殺，第8局面對樂天後援投手森原康平，隊友渡邊諒率先安打上壘，1出局之後，王柏融擊出二壘滾地球刺殺，老將田中賢介代打敲出右外野德州安打，帶有1分打點，幫助火腿打破鴨蛋。

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樂天隊先發投手石橋良太7局用了94球，僅被擊出1支安打，2三振，1次四壞球，無失分，獲得個人本季第7勝，火腿隊先發投手金子弌大4局被擊出5支安打，包括一發陽春砲，1三振，1次四壞球，失掉2分自責分，吞下個人本季第7敗。