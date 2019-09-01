運動雲

>

中職／受好成績侷限　朱育賢久違轟雙響盼找回自己

ETtoday運動雲

▲Lamigo桃猿朱育賢全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿朱育賢全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿朱育賢上半季敲出22發全壘打，轟破半季全壘打紀錄，但下半季「卡彈」，8月31日久違開轟，且單場雙響砲，個人包辦5打點，他坦言，上半季繳出亮眼成績，讓自己受到侷限，「數據擺在那裡，說不在意是騙人的。」藉由前一場的雙響砲，朱育賢期待能夠找回自己，不再迷失方向。

朱育賢上半季打出「怪物」等級身手，以0.394打擊率、22轟、73打點、95支安打暫居打擊四冠王，長打率高達0.730，進入下半季後仍維持至少3成打擊率，不過長打明顯下降。

請繼續往下閱讀...

前一場對戰統一獅，朱育賢喚醒沈寂已久的自己，單場3安包括雙響砲，全壘打數來到27轟，與緊追在後的蘇智傑（24轟）拉開差距，仍是全壘打王。

「成績就在那邊，大家都會注意，希望他自己能減輕壓力。」打擊教練曾豪駒曾這麼說，而隊友看到朱育賢對自己的高度要求，也認為繃太緊了，學長郭嚴文時常在旁鼓勵他，「每個人都會有低潮，別太過在意，對自己是好的。」

學長、教練不斷地鼓勵，朱育賢都放在心上，但他知道，眼前的難關要突破，關鍵還是在於自己，「以前也曾遇過類似的狀況（低潮期），但時間點不同，現在有不錯的數據，說不在意真的是騙人的，自己要想辦法克服。」

「希望自己能夠成為更穩定的選手。」朱育賢說：「我知道很困難，但我會繼續努力，不管狀況好與壞，都會做好應該做的事，好好維持。」

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

陳偉殷本季最佳一戰　防禦率大幅下修

中職／S曲線深溝露屁股蛋　楊晴火辣開球超吸睛

睽違5年重返前東家海盜　王維中：好久沒回船上了

中職／搶在831之前　中信兄弟註冊杜家明等5人

世籃賽／南韓竟遭外線射爆　阿根廷單場17記三分球奪勝

王維中確定續留美職　重回老東家海盜懷抱

U18世界盃／大聯盟球探聚焦陳柏毓　日、韓記者也關注

中職／桃猿註銷楊岱均與賴達官　註冊萬昭清、楊瑞承

世籃賽／菲律賓首戰超慘敗！　46分遭義大利痛宰

熱門新聞

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

陳偉殷本季最佳一戰　防禦率大幅下修

中職／S曲線深溝露屁股蛋　楊晴火辣開球超吸睛

睽違5年重返前東家海盜　王維中：好久沒回船上了

中職／搶在831之前　中信兄弟註冊杜家明等5人

世籃賽／南韓竟遭外線射爆　阿根廷單場17記三分球奪勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1美國15歲新星淚灑　大坂直美暖抱安慰

2王柏融3打掛蛋　火腿遭橫掃6連敗

3重砲覺醒　朱育賢雙響盼找回自己

4好球帶不固定？班華德感謝陳連宏力挺

5王柏融得圈沒建功　代打火腿破蛋

熱門新聞

1統一註銷陳傑憲　古林睿煬準備上一軍

2陳偉殷本季最佳　防禦率大幅下修

3深溝露屁股蛋　楊晴火辣開球吸睛

4重返海盜　王維中：好久沒回船上

5搶在831之前　兄弟註冊杜家明等5人

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366