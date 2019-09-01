中職／受好成績侷限　朱育賢久違轟雙響盼找回自己

▲Lamigo桃猿朱育賢全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿朱育賢上半季敲出22發全壘打，轟破半季全壘打紀錄，但下半季「卡彈」，8月31日久違開轟，且單場雙響砲，個人包辦5打點，他坦言，上半季繳出亮眼成績，讓自己受到侷限，「數據擺在那裡，說不在意是騙人的。」藉由前一場的雙響砲，朱育賢期待能夠找回自己，不再迷失方向。

朱育賢上半季打出「怪物」等級身手，以0.394打擊率、22轟、73打點、95支安打暫居打擊四冠王，長打率高達0.730，進入下半季後仍維持至少3成打擊率，不過長打明顯下降。

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前一場對戰統一獅，朱育賢喚醒沈寂已久的自己，單場3安包括雙響砲，全壘打數來到27轟，與緊追在後的蘇智傑（24轟）拉開差距，仍是全壘打王。

「成績就在那邊，大家都會注意，希望他自己能減輕壓力。」打擊教練曾豪駒曾這麼說，而隊友看到朱育賢對自己的高度要求，也認為繃太緊了，學長郭嚴文時常在旁鼓勵他，「每個人都會有低潮，別太過在意，對自己是好的。」

學長、教練不斷地鼓勵，朱育賢都放在心上，但他知道，眼前的難關要突破，關鍵還是在於自己，「以前也曾遇過類似的狀況（低潮期），但時間點不同，現在有不錯的數據，說不在意真的是騙人的，自己要想辦法克服。」

「希望自己能夠成為更穩定的選手。」朱育賢說：「我知道很困難，但我會繼續努力，不管狀況好與壞，都會做好應該做的事，好好維持。」