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美網／納達爾直落三退鄭泫　生涯11度闖16強感到很滿意

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▲溫網，納達爾(Rafael Nadal)。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

2019美國網球公開賽正在進行，男單第二種子的子西班牙「蠻牛」」納達爾(Rafael Nadal)，在第三輪以6比3、6比4、6比2擊敗南韓鄭泫，晉級16強，這也是他生涯第11度闖進美網16強賽事，對於自己的表現感到非常滿意。

納達爾在溫網4強止步之後，休養一段時間再度在硬地球場登場，首輪以直落二擊敗澳洲米爾蒙（John Millman）、次輪遇上澳洲科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）退賽，32強對上鄭泫，首盤前四局雙方都互保發球局。

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不過第5局納達爾保發後，再破對手發球局，最終以6比3、6比4、6比2收下勝利，挺進16強，這也是他生涯第11度晉級美網16強，至今一盤還未失，接下來將遭遇2014年美網冠軍的克羅埃西亞席里奇(Marin Cilic)，雙方過去交手8次，納達爾有6勝優勢，不過最近兩次接手，都各握有一勝。

賽後納達爾提到，「今天沒有面臨破發點，對於自己的表現很滿意，賽季開始前3至4個月身體有些狀況，對自己的表現不是很滿意，不過從巴塞隆納網賽開始慢慢好轉，如今也調適的很好，感覺沒有問題，希望都可以好好享受比賽，更重要的是，我晉級第四輪了。」

關鍵字： 美網納達爾
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