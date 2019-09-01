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跆協理事會前插曲　家長向體育署陳情小國手權益遭漠視

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▲▼ 許安進 。（圖／記者洪偵源攝）

▲許安進代表收下陳情書，並轉交體育署。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

跆拳道協會1日在教育部體育署召開臨時理事會，會議還沒開始前，場外又進行一波陳情，指協會在今年亞青少暨亞少錦標賽選拔、派隊程序有瑕疵，包括出發前兩天才領到隊服與確認機票等，並在無錫世界盃未提供任何前線支援等事，並由前任理事長、現任世界跆拳道聯盟執委許安進代表接受陳情書。

由選手家長與教練發起的陳情訴求主要為，7月22日在約旦舉行的亞少暨亞青少錦標賽，遲未公佈選拔，至6月17日才公告，7月8日才集訓，也未正式向官方報名，7月16日出發前2天才確定可以出國，隊服也是出發前2天才領到，出現選手尺寸不合自備道服出賽的情況。

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另外8月22日起在無錫舉行的世界盃賽事（品勢），此次全體教練選手自費參賽，中華隊獲得團體總冠軍，1萬2500美元獎金希望體育署代為分配，加上之前跆協丟棄獎盃事件，也希望體育署協助獎盃保存事項。

陳情書由許安進代接收，許安進表示，由於體育署週日非辦公時間，他代表收下陳情書後，會知會體育署相關單位，表達選手與家長的訴求，也希望跆協了解大家的訴求，好好處理此事。

體育署競技運動組組長洪志昌表示，亞青少與亞少選拔一事，處理速度快慢與否確實有討論空間，但是跆協選拔、報名仍有依照程序執行，世界盃部份，由於4月無錫的主辦單位才爭取加辦品勢賽事獲准，跆協也未列入年度計畫，才由選手自費參賽。

世跆盟的世界盃賽事，原本只有舉行對打團體賽，今年主辦城市無錫爭取設置品勢項目，與世錦賽相同，賽制採分齡制，組別最小17歲以下，最大到65歲，並分為公認品勢與自由品勢兩大競賽種類，公認與自由品勢皆有男、女單、混雙，公認品勢有男女團體賽，自由品勢為5人混合團體賽。

由於4月才爭取通過，跆協未舉辦選拔，以去年台北世錦賽奪牌選手優先報名，但需自費參賽，之後中華隊僅公認品勢就拿11面金牌，並獲頒團體總冠軍，各項目前3名與團體總冠軍皆有頒發獎金。洪志昌表示，陳情的訴求提出來，可以針對內容討論，體育署提出建議，找出雙方可以接受的作法。

▲▼ 許安進 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 跆拳道
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