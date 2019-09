「神鱒」楚特超越邦茲　歷史最年輕200轟、200盜

▲楚特(Mike Trout)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

現代最全能的打者「神鱒」楚特(Mike Trout),1日面對紅襪次局成功盜上二壘,以28歲又24天的年紀,打破邦茲(Barry Bonds)的歷史最年輕200轟、200盜俱樂部紀錄,終場天使以10比4大勝。

楚特以28歲又24天的年紀,超越邦茲的28歲又349天成為歷史最年輕200轟、200盜,以及275轟、200盜紀錄。此役紅襪8局上結束保有1分領先,但該局下半布雷瑟(Ryan Brasier)遭天使狙擊,連被敲3安被對手追平比數,2出局佛雷徹(David Fletcher)適時二壘安5比4超前,故意四壞楚特後被古德溫(Brian Goodwin)擊出2分打點安打,普侯斯(Albert Pujols)3分砲,天使單局猛攻7分,終場10比4擊退來訪的紅襪。

Red Sox, who are fighting for playoff lives, decided to throw Ryan Brasier in a 4-3 game in the eighth in game they had a lead.



He allowed six runs on five hits in only two-thirds of an inning. Albert Pujols sealed his line with a three-run homer off Josh Smith. Angels up 10-4. pic.twitter.com/hXf2E4auKr