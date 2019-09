雙城單季268轟、8人20+轟雙歷史紀錄　但單場6轟仍輸老虎

▲賈文(Mitch Garver)9局擊出破紀錄團隊第268轟。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

雙城儘管團隊掃出單場6轟,以單季268轟改寫洋基去年締造的歷史紀錄,而波蘭柯(Jorge Polanco)5局擊出本季第20發全壘打,雙城本季第8位20轟重砲超越道奇去年的紀錄,不過如此兇猛的火力,仍以7比10不敵老虎。

開路先鋒捕手賈文(Mitch Garver)首局首打席陽春砲,次局凱普勒(Max Kepler)也來一發陽春砲,波蘭柯5局2分全壘打,克隆(C.J. Cron)6局右外野陽春全壘打,克魯茲(Nelson Cruz)與賈文在8、9兩局接力開轟,雙城整場比賽只有3局沒有擊出全壘打,如此可怕的火力竟然還是輸球。

No team has hit more homers in a season.



How many dingers will the @Twins finish with? pic.twitter.com/5upC0z03v3