雙城單季268轟、8人20+轟雙歷史紀錄　但單場6轟仍輸老虎

▲賈文（Mitch Garver）9局擊出破紀錄團隊第268轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

雙城儘管團隊掃出單場6轟，以單季268轟改寫洋基去年締造的歷史紀錄，而波蘭柯（Jorge Polanco）5局擊出本季第20發全壘打，雙城本季第8位20轟重砲超越道奇去年的紀錄，不過如此兇猛的火力，仍以7比10不敵老虎。

開路先鋒捕手賈文（Mitch Garver）首局首打席陽春砲，次局凱普勒（Max Kepler）也來一發陽春砲，波蘭柯5局2分全壘打，克隆（C.J. Cron）6局右外野陽春全壘打，克魯茲（Nelson Cruz）與賈文在8、9兩局接力開轟，雙城整場比賽只有3局沒有擊出全壘打，如此可怕的火力竟然還是輸球。

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No team has hit more homers in a season.



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先發投手裴瑞茲（Martin Perez）第3局徹底炸裂，1出局後連3打席被擊出安打失掉2分，羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）補上2分砲，接著又接連被擊出2安、1保送，讓老虎擴大成6比2領先。暫停回來後裴瑞茲又被希克斯（John Hicks）敲安打回第7分，三振貝克漢（Gordon Beckham）取得第2個出局數，終於中斷連8人次上壘，但又讓雷耶斯（Victor Reyes）敲安攻下老虎該局第7分，雙城換投史坦謝克（Cody Stashak）才終於結束這局惡夢。

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裴瑞茲先發2.2局，被敲9安中8安是集中在第2局，失掉8分其中7分自責，史坦謝克後來也丟掉了2分，雙城打線雖然擊出6發全壘打，但只有5局波蘭柯的2分砲不是陽春全壘打，導致終場仍以7比10輸掉比賽。

賈文第9局的陽春砲，幫助雙城正式以268轟改寫去年洋基締造的267轟，大聯盟歷史單季團隊最多轟紀錄，不過他們也寫下隊史首次單場5轟或以上輸球紀錄。

波蘭柯5局的2分砲為他本季第20轟，雙城陣中凱普勒36轟、克魯茲34轟、羅沙里歐（Eddie Rosario）27轟、沙諾與賈文各26轟、克隆24轟、史庫柏（Jonathan Schoop）21轟，團隊一共8人20轟以上，超越道奇去年寫下的7人歷史紀錄。