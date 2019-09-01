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擊敗一票NBA巨星　林書豪登中國最受歡迎現役球星

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▲北京首鋼董事長秦曉雯，宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

▲北京首鋼董宣布簽約林書豪。（圖／北京首鋼微博）

體育中心／綜合報導

北京首鋼重磅簽約林書豪，可以說是重振「北京第一」的重要一步棋，而根據中國社群媒體《Mailman Group》統計，林書豪打敗一票NBA球星登上中國最受歡迎球員，得以見得北京首鋼的豪賭是對的。

《Mailman Group》統計在中國最受歡迎的現役球星，林書豪獲得第一高票，擊敗近年平凡舉行中國行的勇士「浪花兄弟」柯瑞（Stephon Curry）、湯普森（Klay Thompson），衛斯布魯克（Russell Westbrook）與保羅（Chris Paul）則分居4、5。

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林書豪在2017年始擴大中國行行程，該年時間長達19天，除了參與個是表演賽、訓練營、慈善活動等，隔年2018年甚至還與馬布瑞（Stephon Marbury）、周杰倫、郭艾倫一同錄製《這！就是灌籃》籃球綜藝節目，2019年再以領隊身份加入《我要打籃球》節目。今年更是以嘉賓身份出席2019年CBA選秀會，並且簽約中國品牌特步，大幅度拓展中國市場。

北京首鋼2017年歷經風風雨雨，放棄馬布瑞、孫悅兩大看板球星，總教練也換成外籍教練球風轉變為「防守至上」，導致難以取得老球迷的認同，大大影響北京首鋼的票房與市場。

在這同時，北京首鋼的「北京第一」地位受到北控翱龍威脅，他們不僅延攬首鋼棄將馬布瑞，幫他圓夢進行生涯最後一個賽季並舉辦風光的退休儀式，今年更是聘請他為球隊新任總教練，全新的主視覺更名為「北京紫禁城勇士」，招兵買馬簽約孫悅等人，選秀會上以狀元籤挑選當地的CUBA北京大學王少傑，極力甩開過去魚腩形象。

面對紫禁城勇士的威脅，北京首鋼除了開出稅後300萬美元的高薪招募林書豪，還與中國最頂級球館，同時也是2008年北京奧運籃球項目主場館五棵松體育館完成續約，持續提供球迷最高品質的球賽體驗，也維護國家首都第一球隊的地位。

關鍵字： 林書豪CBA北京首鋼
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