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中國公開賽／籤表出爐戴資穎首戰大馬、4強有機會再碰辛度

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▲▼世羽賽戴資穎。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽中國公開賽即將在17日至22日於大陸常州登場，籤表日前出爐，被列為大會女單第二種子的戴資穎，首輪將要對上馬來西亞謝抒芽、男單一哥周天成則是對上泰國佩爾帕達布（Khosit Phetpradab）。

中國公開賽是一年僅有三場超級1000賽等級大賽（包括全英公開賽、印尼公開賽）最後一場，目前世界排名第3的戴資穎，去年爆冷輸給大陸高昉潔，首輪淘汰、周天成則是不敵印尼金廷(Anthony Sinisuka GINTING)，4強止步。

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本屆籤表出爐，戴資穎在女單籤表最下方，首戰世界排名31的謝抒芽，雙方交手5次，戴資穎全勝，此戰戴資穎若勝出，8強有機會碰上印度塞娜（Saina Nehwal）、4強則有機會再碰到在世錦賽8強交手但落敗的辛度（Pusarla V. Sindhu）或是大陸陳雨菲。

▼ 周天成 。（圖／CFP）

▲▼ 世羽賽, 周天成 。（圖／CFP）

女單頭號種子仍是日本山口茜，而西班牙馬琳（Carolina Marin）傷癒回歸，首戰要對上第4種子的奧原希望，泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）、南韓成池鉉都有出賽。

男單部分，周天成首戰對上佩爾帕達布，雙方4次交手，周天成握有3勝，周天成若順利挺進，16強很可能在交手剛在世錦賽8強碰頭可惜吞敗的泰國華裔王高倫（Kantaphon Wangcharoen），4強則可能再碰上去年冠軍的金廷，可說是場場都是硬仗。

我國好手王子維首戰丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS），雙方6次交手，王子維僅握2勝，近期遭遇2連敗。另外，去年亞軍的日本球王桃田賢斗首戰就要碰上大陸林丹，大陸石宇奇雖在籤表內，但因為跟腱傷勢是否能如期出賽還未可知。

男雙部分，李洋／王齊麟首輪要對上俄羅斯高塔Vladimir Ivanov／Ivan Sozonov，雙方要先在月初的台北公開賽碰頭；蘇敬恒／廖敏竣首戰就是台將內戰，對上盧敬堯／楊博涵；李哲輝／楊博軒則是要交手丹麥組合阿斯特魯普(Kim ASTRUP)／拉斯姆森(Anders Skaarup RASMUSSEN)。

▼廖敏竣、蘇敬恒 。（圖／CFP）

▲▼ 世羽賽, 廖蘇配,廖敏竣、蘇敬恒 。（圖／CFP）

關鍵字： 中國公開賽戴資穎周天成
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