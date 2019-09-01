美網／混雙頭號種子詹皓晴搭擋紐西蘭　直落二挺進8強

▲詹皓晴、維納斯。（圖／取自詹皓晴粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

2019美國網球公開賽正在進行，我國女將詹詠晴本屆與詹詠然搭配女雙拿下首勝後，詹詠晴和紐西蘭搭檔維納斯(Michael Venus)16強對上美英聯軍柯拉芙琪珂（ Desirae Krawczyk ）、索爾茲伯里（Joe Salisbury），再以直落二（6比4、6比3）晉級8強。

詹皓晴與2017年一同獲得美網混雙亞軍的紐西蘭搭檔維納斯再次聯手，更是高居頭號種子，在兩盤都纏鬥到搶七的情況下，以7比6（4）、7比6（5），首輪擊敗斯洛維尼亞的柯蕾帕奇（Andreja Klepac）與英國的史卡波司基（Ken Skupski）。

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詹皓晴與維納斯次輪對上美英聯軍柯拉芙琪珂 、索爾茲伯里，雙方互破對手發球局後並且領先，先以6比4拿下首盤，接著再次盤仍日入纏鬥，不過詹皓晴與麥可回穩，並抓住盤尾契機，順利再以6比3拿下，就以直落二晉級8強，詹皓晴也收下一日雙勝。

詹皓晴與維納斯接下來將要對上在溫網晉級4強的捷克佩什克（ Kveta Peschke） 及荷蘭庫爾霍夫（ Wesley Koolhof）組合，將要力拼4強門票。