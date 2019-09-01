美網／詹家姊妹送貝果直落二過首關　相隔3年合體奪首勝

▲詹詠然詹皓晴女雙首輪過關 。（圖／翻攝詹詠然臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

2019美國網球公開賽正在進行中，我國女將詹詠然、詹皓晴姐妹檔在台灣時間1日凌晨迎接女雙首輪賽事，最終詹家姊妹以直落二（6比0、6比2）擊退美國科寧（Sonya Kenin）以及德國瑪麗亞（Tatjana Maria）組合，輕鬆晉級次輪賽事。

詹詠然和連奪法網和溫網冠軍的克羅埃西亞搭檔多迪格(Ivan Dodig)、詹皓晴則是與2017年一同獲得美網混雙亞軍的紐西蘭搭檔維納斯(Michael Venus)再次聯手，更是高居頭號種子，兩組人馬先後都在混雙先拿下首勝後，接著合體在美國公開賽出賽女雙。

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詹詠然、詹皓晴首輪對上美德聯軍科寧以及瑪麗亞，就展現極高的氣勢，雖然對手次盤開局保發，仍是維持5局的攻勢聽牌，第一盤更是直接送出「貝果」，連保帶破最終就以6比0、6比2直落二輕鬆過關，這也是兩人時隔3年，再度在美網合體後的首場勝利。

詹家姐妹接下來將要對上去年美網8強的俄羅斯帕夫柳琴科娃（ Anastasia Pavlyuchenkova ）、拉脫維亞的塞娃斯托娃（Anastasija Sevastova）組合，力拼晉級16強。