張育成安打被佈陣沒收　光芒3比2反超印地安人



▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

克里夫蘭印地安人隊台灣時間31日上午客場交手坦帕灣光芒隊，印地安人隊台灣球員張育成第5局再度敲出強勁平飛球，可惜遭到佈陣接殺，5局上打完光芒3比2反超印地安人。

印地安人隊昨天全場打線遭到壓制，僅有5支安打，最後0比4遭到光芒完封，印地安人中止3連勝，張育成2打數沒有安打，選到1次四壞球，打擊率0.235，今天張育成持續先發鎮守三壘、第9棒。

光芒隊此役派出卡斯提洛（Diego Castillo）擔任先發投手，首局印地安人隊梅卡多（Oscar Mercado）擊出左外野安打，桑塔納（Carlos Santana）掃出右外野2分打點全壘打，張育成第2局首次上場打擊，碰上光芒第2任投手貝克（Jalen Beeks），張育成擊出右外野平飛球被接殺。

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光芒隊第2局崔志萬敲出右外野陽春全壘打，第3局光芒重啟攻勢，索加德（Eric Sogard）擊出中外野安打，菲姆（Tommy Pham）擊出左外野2分全壘打，第5局印地安人隊艾倫（Greg Allen）擊出內野安打，張育成第2次打擊，再次擊出中間方向強勁平飛球被剛好佈陣的二壘手接殺。