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睽違5年重返前東家海盜　王維中：好久沒回船上了

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▲奧克蘭運動家投手王維中。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧克蘭運動家投手王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

原效力運動家的王維中8月29日（台灣時間）遭球隊指定讓渡，海盜1日宣布將他簽回去，擴編後還有機會拚上大聯盟，他也在IG限時動態上貼了動漫《海賊王》的圖片，慶祝自己回到海賊軍團。

王維中今年從韓職重返美職，加盟運動家扮演中繼角色，在大聯盟出賽20場拿下1勝，累計27局，被敲22支安打，奪16次三振有11次保送，失10分，防禦率3.33。

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王維中曾一度表現亮眼，但從明星賽後開始不穩，7場防禦率高達7.00，與此前的1.50防禦率落差太大，運動家為了備戰季後賽，8月20日選擇把近況不穩的王維中下放3A。回到3A後8月28日中繼1局失掉3分，總計3場2.1局掉4分，防禦率從3.75上升到4.78。

不過前東家海盜隊對王維中仍有信心，決定將他簽回去，王維中也很興奮能回到前東家，IG限時動態上貼了動漫《海賊王》的圖片，還指出自己是「拿旗子的那個（意指魯夫）！」並附上文字表示，「好久沒回到船上了！出發新世界吧！」

王維中從2011年被海盜隊看中，還因體檢換合約，新人聯盟表現不俗，2013年底透過規則五選秀被釀酒人挑中，睽違6年重返前東家。

關鍵字： 王維中運動家
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