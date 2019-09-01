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龍爭虎鬥第2站職業賽　瑞士格鬥天才仁飄零2局提前勝

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▲▼仁飄零(左2)打下職業賽第3勝。（圖／中華職業格鬥協會提供）

仁飄零(左2)打下職業賽第3勝。（圖／中華職業格鬥協會提供）

記者王翔／綜合報導

WOTD -Enter The Dragon簡稱「WOTD-ETD」（龍爭虎鬥）第2站的壓軸3場職業賽，同樣引爆全場最高熱點，雖然「暴風小子」青柳克明改變風格3回合惜敗，但「影子」吳仲凱和以「麻努」為藝名的瑞士「格鬥天才」仁飄零都順利提前打下職業賽勝利。

職業賽首戰由台日混血「暴風小子」青柳克明對上韓國新一代格鬥好手洪坰澤，青柳克明在4月拿到業餘積分賽壓軸場對上外國高手Eduardo拿下擊倒獲勝，5月立即轉戰日本職業賽也以TKO取得首勝，今試圖奪下他在台灣的首場職業賽勝利。

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青柳克明也非常重視在台灣的首場職業賽，在賽前還特別到泰國移地訓練1個月；對手韓國花美男洪坰澤來自韓國最強團隊Korean Top Team，目前在競爭激烈實力堅強的的韓國綜合格鬥圈有兩場業餘戰勝利。

▲▼青柳克明（左）三回合惜敗。（圖／中華職業格鬥協會提供）

青柳克明（左）三回合惜敗。（圖／中華職業格鬥協會提供）

一向以大開大闔拳風著稱的青柳克明，這次嘗試調整為冷靜的拳風，但可惜最終3回合都沒有有效進攻下，最終被判定以0比3落敗，讓他賽後難過的幾乎說不出口，他說：「這是我在台灣的第1場職業賽，非常非常想贏，但可能新風格還在適應中沒有發揮很好，很失望！」但青柳克明媽媽高心翎透露，青柳克明11月將在日本進行第3場職業賽，父母親不僅力挺兒子並安慰說：「比賽有輸有贏，下次再來就好！」

雖然首役台將失利，但隨後的兩場壓軸賽，先是國小曾在台灣唸書的「影子」吳仲凱在第2回合以「領帶絞」打敗菲律賓選手瓦格拉(Jason Vergara)；最後壓軸以「麻努」為藝名、已經是台灣半個藝人的瑞士「格鬥天才」仁飄零也同樣在第2回合提前打敗來自澳洲的戴子勳(David Gillies)。

旅居美國加州的吳仲凱，今年才剛拿下California Cage Wars 145磅冠軍腰帶，今天又打下7場職業賽的第5場勝利，身材矮小的吳仲凱接觸格鬥的原因很特別，忚說：「小時在美國學枚唸身，身材本來就矮小，連打籃球都得用兩支手，自然就被很多美國小孩子欺負。」雖然父親希望他好好讀書，但吳仲凱在9歲就開始接觸柔術、14歲開始格鬥訓練，24歲的吳仲凱已經有一群不小的粉絲，他對著父親說：「爸爸一直要我好好唸大學，我是我們四個兄弟姐妹中唯一1個沒唸大學的人，但你看我現在也不錯，希望未來可以幫台灣格鬥選手打出一條路。」吳仲凱打算在台灣待3個月，希望指導台灣任何想學習格鬥的好友交流。

而打下壓軸賽勝利的仁飄零，一票他的藝人外國朋友都開心的跟他搶著合照，他說：「很開心，我7月一知道對手後就開始特訓，所以壓力特別大，對手喜歡用摔的，我就盡量用立技來定勝負。」已經33歲的仁飄零對綜合格鬥還是興趣不減，他說：「只要不受傷，我就希望繼續比下去！」

▲▼吳仲凱（上）降服對手獲勝。（圖／中華職業格鬥協會提供）

吳仲凱（上）降服對手獲勝。（圖／中華職業格鬥協會提供）

關鍵字： 格鬥武跆王八角擂台
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