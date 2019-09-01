世籃賽／南韓竟遭外線射爆　阿根廷單場17記三分球奪勝

▲阿根廷老將史科拉領軍，首戰就轟垮南韓。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

向來以三分球攻勢在亞洲見長，南韓在31日世界盃男籃首戰，遭遇南美勁旅阿根廷，竟然也嘗到遭外線冷箭狙擊滋味，阿根廷全場三分球31投17中，加上本屆最年長老將史科拉(Luis Scola)貢獻15分、9籃板，南韓即便有歸化大將羅健兒轟下31分、15籃板，但最終阿根廷仍以95比69勝出。

本屆世界盃男籃預賽B組包括阿根廷、俄羅斯、奈及利亞及南韓，此戰阿根廷碰頭南韓，開賽就在防守端加壓，讓南韓首節僅拿11分，阿根廷取得11分超前。

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此戰阿根廷手風極順，在主控坎帕索(Facundo Campazzo)穿針引線下，全隊整場共砍進多達17記三分球，加上本屆最老精神領袖史科拉(39歲)坐鎮禁區，南韓僅能靠著羅健兒禁區個人強攻追分，最終阿根廷就以26分之差輕取對手。

阿根廷全場5人得分達雙位數，以拉普羅維托拉(Nicolas Laprovittola)拿下17分最高，史科拉15分、9籃板，坎帕索11分、6助攻。

南韓羅健兒依舊繳出31分、15籃板的絕佳表現，李政炫15分、3籃板、7助攻，但其餘球員表現欠佳，全場團隊命中率更僅有31.9%。

▲南韓面對強敵阿根廷，僅能靠歸化球員羅健兒苦撐。（圖／CFP）