世籃賽／菲律賓首戰超慘敗！　46分遭義大利痛宰

▲加里納利領軍展現義大利兇猛火力，46分之差痛宰菲律賓。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

即便近幾年在亞洲闖出不錯佳績，但來到2019年世界盃男籃賽的菲律賓，31日首戰面對歐陸勁旅義大利，就遭受對手震撼教育，首節義大利就狂轟猛炸拉開「37比8」大幅領先，最終義大利12人全員都有得分紀錄情況下，108比62痛宰菲律賓，漂亮拿下小組首戰勝利。

此次世界盃男籃賽D組強弱態勢可說相當分明，金牌大熱門塞爾維亞自然是一支獨秀，而歐陸另一傳統勁旅義大利實力同樣強悍，至於菲律賓及安哥拉目標自然是要在小組賽至少搶得1勝。

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但和稍早安哥拉遭塞爾維亞慘電46分「劇本」如出一轍，菲律賓面對義大利同樣開賽就全面崩盤，義大利首節就猛轟37比8攻勢，兩名NBA殿堂的主力射手加里納利(Danilo Gallinari)、貝里納利(Marco Belinelli)領軍猛轟，加上同樣曾有NBA資歷的前鋒達通米(Luigi Datome)也加入飆分，菲律賓毫無招架之力。

上半場團隊僅拿24分情況下，菲律賓第3節仍遭義大利持續轟炸，若非義大利末節撤下主力，菲律賓單節才好不容易與對手戰成23平，但最終義大利仍在12名登錄球員都有得分紀錄情況下，以46分之差大勝。

義大利全場以達通米、德拉瓦萊(Amedeo Della Valle)各拿17分最佳，加里納利16分、3籃板、4助攻。

菲律賓此戰則以歸化球員布萊奇(Andray Blatche)15分、10籃板最為亮眼，但他全場也發生多達9次失誤。

▲菲律賓此戰僅有歸化球員布萊奇表現足以抗衡。（圖／CFP）