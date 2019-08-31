中職／本季首度作客桃園2連勝　劉育辰：會越來越好

▲統一獅劉育辰。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅31日作客Lamigo桃猿，終結者陳韻文驚險守成，獅隊最終8比7勝出，本季首度在桃園球場2連勝，總教練劉育辰賽後坦言，桃猿在主場特別有優勢，「當他們氣勢上來是，我們容易被帶走，但我相信，這兩次的逆轉勝經驗，會讓我們在這球場的戰績越打越好。」

截至今天賽前，統一獅在桃園球場僅有2勝，苦吞14敗，團隊打擊率低至0.259，防禦率高達8.55，今天靠著林安可關鍵二壘安，順利在桃園取得2連勝，也是本季第3勝。

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在桃園是否特別不順？劉育辰說：「也不是不順，但對方在打起來時，加上10號隊友的應援，那整個震撼感，我們的氣勢很容易被帶走；在這裡對戰，對桃猿是有絕對的加分效果，另外，我們有在這有很多次不好的經歷，有不少負面想法，面對險境時，我們可能會想到過去不好的經歷，更容易打不好，相信這兩次逆轉，會讓我們在這球場越來越好。」

陳韻文連續出賽3場，此役驚險守住勝利，本季第21次救援成功到手，劉育辰坦言，他的球威明顯下降，但面對這種緊張局面，必要時仍會派他上場，「桃猿是一支打擊很強的球隊，在選手體力狀況允許之下，我們還是會讓他上場，不過明天如果又是這種情況，還是會讓他休息。」