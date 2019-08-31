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中職／林安可單月4度MVP自責失誤　教練笑虧嫌鏡頭太多

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▲統一獅林安可。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅林安可。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅31日作客Lamigo桃猿，林安可替補上場，7局滿壘敲關鍵二壘安打，攻下致勝分，9局下一二壘有人時出現失誤，讓對方攻佔滿壘，但2出局後面對葉竹軒擊出的飛球，順利再見接殺，驚險為球隊守勝，個人第4度獲選單場MVP。林安可坦言，對於接球失誤相當自責，教練賽後也虧他：「是不是嫌鏡頭太少。」林安可直呼：「還好最後贏球，不然我完蛋了。」

為讓林安可保有隔年新人王資格，獅隊控制他的出賽場數、打席數，今天未安排他先發。林安可6局上場代跑，7局滿壘1出局時登板打擊，從黃偉晟手中敲出帶有勝利打點的二壘打，助隊5比3超前，並領先至終場。

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但9局下，林安可在一二壘有人面對林泓育擊出的右外野強勁飛球，發生接球失誤，讓桃猿無人出局攻佔滿壘，猿隊趁機反攻，靠著朱育賢安打，郭嚴文犧牲打，追回僅剩1分差，2出局後，獅隊對廖健富宣告敬遠保送，將壘包再度堆成滿壘，選擇抓下一棒打者葉竹軒，陳韻文及時回穩，讓對方擊出右外野界外飛球，林安可拔腿狂奔，順利接殺。

關鍵時刻發生失誤，林安可很自責，「是自己的判斷不夠好，那球很平，自己太早定位，當下覺得死定了，畢竟球隊都拚到這，很怕不能贏，只能拜託韻文（守下）。」已漏了一顆球，

面對葉竹軒的飛球，林安可告訴自己千萬不能再有差錯，「那時就想，不管怎樣都要把它接起來，撞到牆也要接到。」對於自己再度打擊建功，他說：「當下就是按照過往想法，設定想要攻擊的球路。」

關鍵字： 中華職棒統一獅中職
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