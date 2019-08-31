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22縣市全國主場台中場　幼兒足球600小球員活力參賽

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▲▼迷你足球台中市賽事。（圖／迷你足球協會提供）

幼兒迷你足球台中市賽事。（圖／迷你足球協會提供）

體育中心／綜合報導

「22縣市・全國主場」的「108年度國民小學迷你足球賽」搶在開學前最後一個假日來到宜居的城市活力台中，比賽場地特別設在台中市政府前廣場，也宣示了市府結合民間企業力量推動足球的決心，市長盧秀燕在開幕典禮致詞時表示，市府致力於提升足球運動環境並發展為特色運動之一，也期望為選手及愛好運動民眾提供優良環境，以及積極培養運動人才、使優秀選手根留台中，匯集台中市愛好足球運動的孩子，也展現出台中市充沛的運動能量，進一步為臺中市整體提升價值。

中華民國迷你足球協會秘書長張武業也非常感謝台中市政府的大力支持及全力配合，他表示這次活動賽事吸引了近60支隊伍、約600名小小球員的參與，足球運動對幼兒的身心發展助益良多，還可訓練團隊合作無私的觀念，期盼透過足球運動扎根基層，培養孩子從小運動的習慣，讓身心發展更健全。

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▲▼迷你足球台中市賽事。（圖／迷你足球協會提供）

台中的幼兒足球推廣行之有年，因此整體實力也比其他城市略優，來自台中清水國小的小球員陳浚璿，學習足球已滿一年，當初在同學揪團下開始接觸足球，卻踢出滿滿的興趣，連媽媽也擋不住，沒想到卻改變了原本屁孩的本性，在生活作息上變得有規律、守紀律，同時也相當認同教練訓練及管理的方式，所幸連同弟弟也一併送至足球隊接受團體生活管理，現在兄弟倆已逐漸遠離電視、手機等3Ｃ產品的誘惑，甚至還主動積極參與練球，讓媽媽甚為滿意足球為家裡帶來的改變。

此次活動台中場的賽事由臺中市政府運動局與中華民國迷你足球協會共同主辦，期望擴大基層足球運動人口，並將賽事年齡分級下降至6歲，以遊戲為主、競技為輔，設計安全、趣味性的規則並著重學習及親子同樂。現場除2個氣墊式的人工草皮球場進行比賽外，周邊亦有體適能檢測服務及其他有趣的攤位活動，當地的市民鄉親這二天可到市府廣場觀賽，體驗小球員們的熱情與拚勁。

▲▼迷你足球台中市賽事。（圖／迷你足球協會提供）

關鍵字： 幼兒足球
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