世籃賽／波多黎各最後1秒反超　18分逆轉擊退伊朗

▲莫吉卡(Javier Mojica)最後1秒絕殺伊朗。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

亞洲強權伊朗，31日世籃賽首戰面對波多黎各，原先盜第4節都還領先達雙位數，不料竟在最後2分鐘被波多黎各打出10比2猛攻追平，到了最後1秒莫吉卡(Javier Mojica)命中絕殺跳投，幫助球隊反超比分，最終波多黎各上演18分的大逆轉，以83比81擊敗伊朗。

上半場伊朗憑藉哈達迪的猛攻，在首節就建立了14分的領先優勢，進入次節後，雙方原先戰況陷入膠著，但哈達迪(Hamed Haddadi)在禁區幾乎是無解，連續在內線轟炸，不斷把分差擴大，波多黎各僅能靠著外圍零星單打取分，兩節終了伊朗就已49比31領先18分。

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易籃後波多黎各開始反撲，開局連拿7分將比數縮小，無奈哈達迪內外開攻完全沒人可以抵擋，伊朗也穩穩維持領先，儘管在第三節最後階段克拉維爾(Gian Clavell)以及羅德里奎茲(Angel Rodriguez)在外圍飆分，但哈達迪仍用三分彈澆熄他們反撲的氣焰，三節打完伊朗還是以14分領先。

帶著雙位數優勢進入決勝節的伊朗，進入末節還是憑藉哈達迪的牽制力，不斷維持住雙位數優勢，不過到最後2分鐘，波多黎各卻急起直追，打出一波10比2猛攻，將分差縮小到4分，迫使伊朗叫出暫停止血，不過伊朗仍舊意外犯規送波多黎各上罰球線，在最後41秒波多黎各成功追平比數，雙方戰成81比81平手。

眼看比賽就要進入延長賽，但波多黎各卻上演戲劇性一幕，莫吉卡在最後一秒打板命中，幫助波多黎各戰成83比81，將比數反超2分，而最後哈達迪未能命中三分彈，波多黎各也完成18分大逆轉，以83比81爆冷收下勝利。

全場哈達迪攻下22分、16籃板，是全隊最佳。波多黎各方面，烏爾塔斯(David Huertas)攻下全場最高的32分、3籃板、4助攻。而這場比賽伊朗在失誤方面以18比7多出波多黎各11次，也是葬送比賽的主因。

▲哈達迪空砍22+16。（圖／CFP）