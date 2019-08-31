運動雲

>

中職／內野高飛球必死爭議　洪總：結果都一樣

ETtoday運動雲

▲Lamigo桃猿總教練洪一中。（圖／記者林敬旻攝） 

 ▲Lamigo桃猿總教練洪一中。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿30日對統一獅以6比10輸球，7局下無人出局滿壘，林泓育擊出內野高飛必死球，三壘跑者邱丹貿然進壘遭觸殺，瞬間成2出局，獅隊總教練劉育辰認為是贏球一大關鍵，此守備賽後受到熱議，有人質疑是主審手勢太晚比，影響跑者判斷，對此猿隊總教練洪一中表示：「有比、沒比，結果都相同，最後都是兩出局，沒什麼好抗議。」

▲猿獅戰內野高飛必死球爭議 。（圖／截自CPBL.TV）

請繼續往下閱讀...

▲猿獅戰內野高飛必死球爭議 。（圖／截自CPBL.TV）

猿隊7局下追至4分差，林泓育無人出局滿壘時上場打擊，敲出內野高飛球，投手劉軒荅刻意漏球欲抓雙殺，主審同時間比出手勢判定高飛必死球，捕手林祐樂因為背對主審，未意識到是高飛必死球，當下直接傳往一壘，回神發現邱丹奔向本壘，立刻轉頭將他觸殺在本壘前，成功夾殺出局。

有球員質疑是主審手勢太晚比，影響跑者判斷，而談到當時的狀況，邱丹透露，當時看到球形成內野沖天炮時，並沒有進壘的想法，但看到劉軒荅把球放掉時，決定衝本壘，此時才注意到主審已高舉右手，判定是內野高飛必死球，「裁判舉了之後，想說應該是停止球的狀態，但要走回去時，對方捕手衝過來，結果就被夾殺了。」

對於這樣的結果，洪總認為沒有抗議的必要，「裁判有沒有比手勢，都會是相同的結果，沒比的話，人家第一時間接到採本壘，踩本壘之後，加上小胖（林泓育）沒跑，傳一壘也是雙殺；有比的話，打者判定出局，邱丹已衝進來，在本壘會被觸殺，也是兩出局。」

關鍵字： 中華職棒洪一中中職統一獅林泓育
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

中職／桃猿註銷楊岱均與賴達官　註冊萬昭清、楊瑞承

楊敬敏、曾文鼎回歸台籃？　張宗憲動向9月將明朗

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

天使隊27歲左投猝死　警方公布調查報告

中職／搶在831之前　中信兄弟註冊杜家明等5人

中職／官大元不受年紀阻礙！36歲投手代跑：跑就對了

中職／富邦註銷張耿豪、林威廷不在60人　註冊新人朱益生

影／首局挑戰全用完！兄弟單局被2誤判　伯納暴怒

先發贏球好開心　張育成誤搭教練巴士好害羞

熱門新聞

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

中職／桃猿註銷楊岱均與賴達官　註冊萬昭清、楊瑞承

楊敬敏、曾文鼎回歸台籃？　張宗憲動向9月將明朗

王柏智退出SBL新人選秀　改加盟寶島夢想家

天使隊27歲左投猝死　警方公布調查報告

中職／搶在831之前　中信兄弟註冊杜家明等5人

讀者回應

﻿

最新新聞

1富邦守備失誤掉分　8局富邦5：4中信

2宋家豪滿壘飆K　王柏融連2場板凳

3幼兒足球台中場600小球員活力參賽

4蘇永康隔2年獻唱　驚訝猿將轉賣

5波多黎各戲劇性上演18分逆轉伊朗

熱門新聞

1統一註銷陳傑憲　古林睿煬準備上一軍

2桃猿註銷楊岱均賴達官　註冊萬昭清楊瑞承

3楊敬敏、曾文鼎回台？　張宗憲動向9月明朗

4王柏智退出SBL選秀　加盟夢想家

5天使27歲左投猝死　公布調查報告

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366