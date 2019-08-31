中職／內野高飛球必死爭議　洪總：結果都一樣

▲Lamigo桃猿總教練洪一中。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿30日對統一獅以6比10輸球，7局下無人出局滿壘，林泓育擊出內野高飛必死球，三壘跑者邱丹貿然進壘遭觸殺，瞬間成2出局，獅隊總教練劉育辰認為是贏球一大關鍵，此守備賽後受到熱議，有人質疑是主審手勢太晚比，影響跑者判斷，對此猿隊總教練洪一中表示：「有比、沒比，結果都相同，最後都是兩出局，沒什麼好抗議。」

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▲猿獅戰內野高飛必死球爭議 。（圖／截自CPBL.TV）

猿隊7局下追至4分差，林泓育無人出局滿壘時上場打擊，敲出內野高飛球，投手劉軒荅刻意漏球欲抓雙殺，主審同時間比出手勢判定高飛必死球，捕手林祐樂因為背對主審，未意識到是高飛必死球，當下直接傳往一壘，回神發現邱丹奔向本壘，立刻轉頭將他觸殺在本壘前，成功夾殺出局。

有球員質疑是主審手勢太晚比，影響跑者判斷，而談到當時的狀況，邱丹透露，當時看到球形成內野沖天炮時，並沒有進壘的想法，但看到劉軒荅把球放掉時，決定衝本壘，此時才注意到主審已高舉右手，判定是內野高飛必死球，「裁判舉了之後，想說應該是停止球的狀態，但要走回去時，對方捕手衝過來，結果就被夾殺了。」

對於這樣的結果，洪總認為沒有抗議的必要，「裁判有沒有比手勢，都會是相同的結果，沒比的話，人家第一時間接到採本壘，踩本壘之後，加上小胖（林泓育）沒跑，傳一壘也是雙殺；有比的話，打者判定出局，邱丹已衝進來，在本壘會被觸殺，也是兩出局。」