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世籃賽／波蘭索科羅斯基16+9領軍　80比69退委內瑞拉

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▲世界盃男籃賽，波蘭波尼特卡、委內瑞拉科梅納雷斯。（圖／CFP）

▲世界盃男籃賽，波蘭波尼特卡慶祝勝利。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

2019年世界盃男籃賽31日點燃戰火，32強預賽A組由波蘭及委內瑞拉率先交手，波蘭靠著射手前鋒索科羅斯基(Michal Sokolowski)16分、9籃板領軍下，全隊共5人得分達雙位數，攻勢平均發揮。反觀對手委內瑞拉除了首節之外，後3節得分均未達20分，最終波蘭就以80比69旗開得勝。

預賽A組此次包括波蘭、委內瑞拉、象牙海岸及地主中國，由於小組並未有超級強權在陣，因此爭取晉級16強可說場場硬戰，此戰波蘭交手委內瑞拉，雙方開賽就展開拉鋸激戰，委內瑞拉首節打完還以24比22小幅領先。

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第2節波蘭展開激烈反攻，除了外線手感持續火燙外，團隊整體配合更是明顯發揮出色，反觀委內瑞拉則是出現進攻當機狀況，第2節全隊僅拿12分進帳，讓波蘭掌握比賽節奏。

下半場波蘭持續發揮，但委內瑞拉進攻依舊沒有起色，波蘭前鋒索科羅斯基此戰替補上場不到23分鐘，就9投7中拿下全隊最高16分、9籃板。陣中另一位主力搖擺人波尼特卡(Mateusz Ponitka)也貢獻15分、5籃板。

輸球的委內瑞拉方面，野獸派前鋒科梅納雷斯(Nestor Colmenares)拿下14分、7籃板，為全隊表現最佳。

▲世界盃男籃賽，波蘭波尼特卡、委內瑞拉科梅納雷斯。（圖／CFP）

▲世界盃男籃賽，委內瑞拉首戰就遭波蘭擊敗。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃賽世界盃男籃賽波蘭委內瑞拉籃球
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