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維拉離三壘過遠　差點出局直接選擇「盜本壘」還成功

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▲維拉(Jonathan Villar)盜本壘成功。（圖／達志影像／美聯社）

▲維拉(Jonathan Villar)盜本壘成功。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

金鶯31日面對皇家，終場以14比2大勝，不過這場比賽在7局上卻出現超狂戲碼，金鶯內野手維拉(Jonathan Villar)因為離壘過遠被皇家捕手牽制，不過他將錯就錯，直接選擇「盜本壘」，竟然還成功，而這也是他單場第3次盜壘。

維拉本場4打數敲出2安打，2局上首度站上打擊區獲得保送，上壘後又成功盜上二壘，完成本季第30次盜壘，隨後靠著薩法里諾(Pedro Severino)敲出安打跑回本壘幫助金鶯追平比數。

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到了3局上，金鶯火力全開，一舉將比數拉開到4比1，1人出局後輪到維拉打擊，敲出二壘安打後，他又成功盜上三壘，上演2局上相同劇本，下一棒薩法里諾再敲安打送維拉，這半局金鶯就攻下5分，將比數變成6比1。

7局上維拉是首打，他也成功敲出第2支安打，下一棒的薩法里諾也有默契的打出單場第3支安打，幫助金鶯形成了無人出局，二、三壘有人的局面。接下來在1人出局時，維拉因為站的離壘包太遠，皇家捕手迪尼(Nick Dini)再接球後，想要抓維拉，而維拉眼看回不去了，乾脆直接往本壘衝，當皇家三壘手反應過來並將球傳回本壘時，維拉竟然成功上演「盜本壘」，讓全場驚呼連連，這也是他單場第3次盜壘攻，本季則跑出了32盜。最終金鶯全場擊出21支安打，攻下14分，送給皇家2連敗。

▲維拉盜本壘成功。(影片取自大聯盟官網，若遭移除請見諒。)

關鍵字： MLB金鶯皇家維拉
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