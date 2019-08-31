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企聯射箭／下半季首戰　譚雅婷賞彭家楙個人賽首敗

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▲▼ 譚雅婷 。（圖／企業射箭聯盟）

▲譚雅婷。（圖／企業射箭聯盟）

記者洪偵源／綜合報導

企業射箭聯賽31日展開下半季首戰，並開拔到台中台灣體大棒球場舉行，代表愛山林的譚雅婷，強勢以6比2擊敗國家隊戰友彭家楙，還中止她在聯賽保持的個人賽7勝0敗紀錄。

開幕戰第一場由新竹愛山林對上台南隊，第一點女單就是譚雅婷對決彭家楙，由彭家楙搶下首局後，譚雅婷就連趕3局擊退國家隊戰友，彭家楙也中斷7勝0敗的紀錄。

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拿下第一點後，新竹愛山林隊乘勝追擊，第二點男單鄧宇成和台南隊羅偉旻廝殺至5比5平手，加射後由鄧宇成以9比7獲勝，第三點混雙林詩嘉／鄧宇成6比0勝，第四點女團6比0，第五點男團6比2又贏，寫下第二場「完勝」紀錄。

此戰之前，企業射箭聯賽元年的第一場「完勝」紀錄，是4月6日第三輪時由寒舍寫下，當時面對台中銀行也是5點全勝。

新竹愛山林隊教練倪大智表示，上半季比賽常常輸在男團，所以在季中特別補強了北市大李金糖，以及花蓮體中畢業剛升上國立體大的林子翔，很明顯今天男團平均分數有明顯提高，是能夠寫下企聯「完勝」紀錄的主因。

各隊季中作了補強，新竹愛山林隊補了李金糖和林子翔，台中銀行補進剛從協會青年隊「畢業」的陳昭升和張容嘉，青年隊新血蘇思敏是蘇思蘋的妹妹，繼林昱萱／林昱辰姐弟檔後，企聯手足檔再添一對。
 


 

關鍵字： 企聯射箭譚雅婷
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