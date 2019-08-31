中職／克魯茲眼中的打擊天才　林安可聽話未放棄練打

▲林安可。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅新秀「二刀流」林安可在大學時期以投手為主，沒想到進來職棒後以野手身份站穩一軍，學長蘇智傑直呼他是天才；早在中華隊時期，打擊教練克魯茲便看出他的天份，要他千萬別放棄打擊，也讓他在打擊方面增添許多的信心。

被看好以二刀流發展，林安可透露，文化時期主要是投手身份，幾乎沒有練打，中華隊時期偶爾客串外野，才有接觸打擊，當時克魯茲便看出他在打擊的天賦。

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「克魯茲跟我說，我擔任打者很有天份，叫我不要放棄。」林安可笑說：「那時以為他在開玩笑，想說自己哪有那麼厲害。」

克魯茲給予鼓勵，也花時間協助他，林安可心懷感激，「那時候在打擊方面學到不少，克魯茲教練給我很大的信心。」

業餘時期以投為主，但林安可先以野手身份挑戰職棒，且8月10日升上一軍至今出賽16場合計18支安打，包括2轟，關鍵時刻常有適時一擊，已3度獲選MVP，他說：「因為對投手比較不熟悉，平常會一直看影片，研究對方球路，做好策略，打擊、守備也更要頻繁練習。」

林安可在打擊展現不錯的實力，文化學長蘇智傑也很驚訝，「印象中他在業餘時期很少打擊，沒想到進職棒可以打得這麼好，適應環境的速度真的很快，根本就是天才吧。」

此外，林安可本季已累計71打席，在未滿124打席數之前，依舊保有第2年新人王資格，對此球團有意控制他的出賽數，總教練劉育辰說：「他本身是不在意這頭銜，但站在球團立場，希望為他保有競爭新人王資格，會控制他的出賽頻率，可能對方如果派左投，就不會讓他先發。」