U18世界盃／父子都打過世青！陳柏毓繼承陳炳男投手夢

▲陳炳男（左）與陳柏毓（右）。（圖／陳炳男提供）

記者楊舒帆／綜合報導

前味全龍球星陳炳男1990年參加過IBAF世界青棒錦標賽，19年後重返更名為U18世界盃的國際青棒賽戰場，與老婆林麗玲一起到韓國看兒子陳柏毓比賽，首戰陳柏毓對巴拿馬拿下重要一勝，陳炳男直呼，「他比我還強。」

陳炳男角色從「球員」改變為「父親」，陳柏毓先發退場後到場邊收操，他也馬上到牛棚旁邊及時給予鼓勵與建議。陳炳男說，「第一場是比較緊張一點，畢竟是最重要的一場比賽，放開了之後會很好，他丟得不錯，有幾顆球裁判沒撿，我就跟開玩笑跟他說『你的球太犀利，主審在考慮，考慮到最後乾脆沒舉手』，其實他應該可以丟到150公里，只是設定先發就有配速。」

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陳炳男青棒時期本來目標當投手，不過手受傷無法如願，最後成為內外野兼修的工具人，當年1990年世青賽與葉君璋、吳俊良並肩作戰，陳炳男還轟過全壘打，最後中華隊拿下亞軍佳績，他說，「我國中以前都是投手，高中訓練量很多就受傷，其實我很想當投手，因為可以掌控比賽，是攝影機跟球迷的焦點，如果讓我再選一次我也想當投手。」

19年後陳柏毓同樣披上國家隊戰袍，以投手之姿亮相，彌補父親未完成的夢，不過其實陳柏毓也能勝任野手角色。陳炳男表示，「兒子比我強，他從15歲就很強，其實柏毓也可以在世界盃守備，只是他想專心投球，這樣也好，二刀流是不錯，但也要有一項目要顧好最重要。」