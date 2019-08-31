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U18世界盃／陳炳男憶19年前古巴世青賽　卡斯楚開球超快

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▲陳炳男（左）與陳柏毓（右）。（圖／陳柏毓提供）

▲陳炳男（左）與陳柏毓（右）。（圖／陳柏毓提供）

記者楊舒帆／綜合報導

前龍將陳炳男到韓國看U18世界盃，不只幫兒子陳柏毓加油，這是他1990年以球員身份參加世界青棒錦標賽以來，再度參與青棒國際賽，而且角色從「球員」改變為「父親」相當難得，也讓他想起當年自己出征世青賽的許多往事，對卡斯楚開球印象最深刻。

陳炳男19年前是中華青棒隊一員，當時陣中還有現任味全龍總教練葉君璋及桃猿一軍投手教練吳俊良，當時賽制為預賽前6名隊伍晉級決賽，決賽以單循環決定名次，中華隊預賽雖然不敵美國隊，但決賽復仇成功，讓陳炳男印象深刻，最後一場對決古巴領先到最後才被逆轉，最終奪亞軍。

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陳炳男透露，「美國贏我們之後，氣焰很高，還嗆我們，後來打贏他們很開心。那屆比賽我記得大部分打第一棒或最後一棒，我有一場打全壘打還被教練罵，因為我差點跑超過前面的跑者。」當時總教練是蕭文勝，教練團還有蕭良吉。

當時對古巴的印象感覺很落後，陳炳男笑說，「我們利用休兵日去海邊跳水，記得海鮮很好吃，肉食就比較血腥一點，我們吃飯每餐主食只能選一塊肉，我們後來都帶罐頭去配飯。」最印象深刻的是古巴總統卡斯楚開球，「他是背槍的，把皮帶拆開給士衛兵，然後站上投手丘，本來想說他年紀大應該站靠本壘一點，結果『咻～』一聲，球馬上到本壘，球速有夠快的，應該比球員還快了。」

冠軍戰對古巴時，差點贏球，陳炳男說，「全場五萬人的歡呼，一起喊『CUBA！CUBA！』有夠震撼，站上打擊區還在抖，不過我還是有打一支安打。」

19年後重返世界盃看兒子比賽，陳炳男說，「現在球賽越辦越好，賽制上類似，多了電視轉播，還有行銷，球員尊重度比較好，現在還有選手村，賽前也有安排時間練習都不錯，我們以前都在球場旁邊傳接球而已。」

關鍵字： U18世界盃中華隊
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