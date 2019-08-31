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世籃賽／全面開打首戰　塞爾維亞46分虐安哥拉

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▲世籃賽,塞爾維亞,安哥拉,約基奇。（圖／CFP）

▲塞爾維亞46分狂電安哥拉。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

2019世籃賽首場比賽就由塞爾維亞以及安哥拉打需序幕，由於雙方實力落差過大，塞爾維亞首節並未派約基奇(Nikola Jokic)擔任中鋒，但首節仍取得9分領先，隨後塞爾維亞火力全開，一度領先達到30分，最終在約基奇砍下14分、5籃板、6助攻情況下，塞爾維亞就以105比59取得首勝。

首節塞爾維亞並沒有讓約基奇擔任先發，一開始兩隊都還在找狀態，不過分差都維持在5分以內，不過在5分37秒約基奇被換上場，隨即他就命中了一記三分彈，也馬上帶發揮了在攻防兩端的影響力，不僅助攻隊友，同時還有抄截進帳，塞爾維亞在約基奇的帶動下，立刻取得11分的領先，首節打完塞爾維亞則以29比20領先。

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▲世籃賽,塞爾維亞,安哥拉,約基奇。（圖／CFP）

▲約基奇輕鬆拿下14分、5籃板、6助攻。（圖／CFP）

進入次節國王射手波格丹維奇(Bogdan Bogdanovic)更是火力全開，頻頻在外圍轟三分彈，雖然安哥拉不斷試圖追分，但卻只有零星的單打攻勢，還不斷出現失誤，讓塞爾維亞一直握有雙位數領先。儘管如此塞爾維亞依舊沒有鬆懈，反而從前場就開始壓迫，加上團隊攻勢，甚至一度領先到20分，是在半場結束前，安哥拉才命中一記中距離，將比數縮小到32比50，18分的落後。

易籃後塞爾維亞火力依舊，馬上又打出6比0的攻勢，隨後塞爾維亞不斷擴大優勢，第三節剩下5分鐘時，已經領先達到30分，這也使得塞爾維亞都把主力換下去休息；但三節打完塞爾維亞仍有31分領先。到了決勝節，因為分差過大，塞爾維亞開始練兵，希望藉由比賽讓團隊默契更好，而安哥拉依舊無法縮小比分，最終塞爾維亞就以105比59取得首勝。

全場約基奇小試身手得到14分、5籃板、6助攻；波格丹維奇則攻下全場最高24分；「巨神兵」馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic)則拿下12分。安哥拉方面，莫萊斯(Carlos Morais)得到14分是全隊最佳。

▲世籃賽,塞爾維亞,安哥拉,約基奇。（圖／CFP）

▲塞爾維亞取首勝。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃賽塞爾維亞安哥拉約基奇
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