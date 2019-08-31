甜瓜安東尼來上課！　超猛單打秀射爆尼克藍道

▲安東尼與今夏和尼克簽下巨約的藍道進行單打對抗。（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

記者杜奕君／綜合報導

至今仍呈現無球可打窘況的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)，近日卻接連傳出受到籃網、尼克兩支東區豪門球隊青睞，可能爭取這位沙場老將加盟。近日安東尼也現身加入尼克球員的自主訓練，並和今夏剛剛加盟尼克的禁區悍將藍道(Julius Randle)場上過招交流，只見甜瓜犀利中距離依舊，與藍道抗衡毫不遜色。

由於籃網錢德勒(Wilson Chandler)因違反聯盟禁藥規定，2019-20賽季將面臨多達25場禁賽處分，這也讓籃網認真考慮簽下安東尼的可能性。

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根據美國媒體報導，包括籃網杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)也向高層表態，希望將安東尼納入陣中。但目前安東尼將先加入尼克球員在哥倫比亞大學進行的非官方訓練。

近日安東尼與今夏和尼克簽下3年6300萬美金合約的藍道過招，畫面中只見甜瓜不斷利用犀利中距離單打破網，但藍道同樣展現不輸老大哥的鬥志，安東尼也不吝嗇給予這位年輕後輩建議。

自7月1日NBA自由市場啟動後，安東尼至今仍未獲得NBA任何球隊青睞，期間也有許多球員不斷聲援，認為現年35歲的安東尼絕對具有繼續在NBA賽場征戰的實力。

▲安東尼至今仍在尋找下一張NBA合約。（圖／達志影像／美聯社）